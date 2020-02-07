СК возбудил дело на бывшего главу Росалкогольрегулирования по ЦФО

Бывшего главу Росалкогольрегулирования по ЦФО подозревают в злоупотреблении полномочиями. В конце 2019 года он дал показания на бывшую замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную

Сергей Пальцев (слева) (Фото: cfo.fsrar.ru)

На бывших чиновников Росалкогольрегулирования возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, рассказал РБК источник, близкий к Следственному комитету. Информацию подтвердил источник знакомый с ходом расследования.

«В среду, 5 февраля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285) в отношении Сергея Пальцева, бывшего врио главы управления Росалкогольрегулирования по ЦФО», — рассказал собеседник РБК. По его словам, Пальцева подозревают в том, что он вместе с начальником отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства спирта, алкогольной продукции ведомства создали условия в результате которых одна компаний уклонилась от уплаты налогов на 45 млн. руб.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

В ноябре в Росалкогольрегулировании прошли обыски. Замглавы ведомства Ирину Голосную и несколько ее подчиненных задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, распоряжение Голосной позволило пивоваренной компании уйти от уплаты налогов на сумму 58 млн руб.