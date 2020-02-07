В Таиланде предложили выгнать из страны отказывающихся от масок туристов

Главу Минздрава Таиланда разозлило, что туристы не берут маски, которые раздают власти, и увеличивают риск распространения новой коронавирусной инфекции. Он сказал, что их нужно выгнать из страны, но позже извинился

Фото: Xiong Qi / Global Look Press

Глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвееракул раскритиковал «западных» туристов за то, что они не носят маски для лица. Он предложил высылать их из страны, так как они увеличивают риск заражения коронавирусом других людей, передает Channel News Asia (CNA).

«Мы должны выгнать таких людей из Таиланда», — заявил министр журналистам.

Он отметил, что власти бесплатно раздают маски, но иностранцы отказываются брать их. Министр заявил, что об этом нужно уведомить посольства и общественность, пишет местный портал Coconut.

Позже он извинился, заявив, что сорвался из-за того, что европейцы отказывались сотрудничать и носить маски.