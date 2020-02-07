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В Таиланде предложили выгнать из страны отказывающихся от масок туристов

Главу Минздрава Таиланда разозлило, что туристы не берут маски, которые раздают власти, и увеличивают риск распространения новой коронавирусной инфекции. Он сказал, что их нужно выгнать из страны, но позже извинился
Фото: Xiong Qi / Global Look Press

Глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвееракул раскритиковал «западных» туристов за то, что они не носят маски для лица. Он предложил высылать их из страны, так как они увеличивают риск заражения коронавирусом других людей, передает Channel News Asia (CNA).

«Мы должны выгнать таких людей из Таиланда», — заявил министр журналистам.

Он отметил, что власти бесплатно раздают маски, но иностранцы отказываются брать их. Министр заявил, что об этом нужно уведомить посольства и общественность, пишет местный портал Coconut.

Позже он извинился, заявив, что сорвался из-за того, что европейцы отказывались сотрудничать и носить маски.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 февраля
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В ВОЗ отмечают, что, хотя маска и может ограничить распространение некоторых респираторных заболеваний, она не является гарантией защиты. Ее следует использовать наряду с другими превентивными мерами. Маску следует носить в том случае, если у вас проявились симптомы респираторного заболевания (кашель или чихание), вы ухаживаете за зараженным или у вас подозревают наличие вируса.

Доходы от туризма составляют 18% ВВП Таиланда, в прошлом году страну посетило свыше 10 млн граждан Китая, пишет CNA. К 7 февраля в Таиланде, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом типа 2019-nCoV заразились 25 человек.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в декабре прошлого года. Жертвами болезни уже стали 638 человек, еще более 31 тыс. заражены.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Таиланд, коронавирус
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