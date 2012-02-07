СМИ: Р.Нургалиев собирает компромат на "питерского конкурента"

Российские СМИ гадают над истинными причинами масштабной проверки, инициированной главой МВД Рашидом Нургалиевым, в отношении петербургских стражей порядка после гибели подростка в стенах полицейского участка. Газета РБК daily предполагает, что таким образом глава МВД пытается устранить своего конкурента, имеющего шансы занять в будущем кресло руководителя силового ведомства.

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Источники издания в силовых структурах говорят, что главный полицейский Санкт-Петербурга Михаил Суходольский остается одним из реальных претендентов на кресло главы МВД, поэтому против него в верхушке МВД уже плетут интриги.

Накануне Р.Нургалиев отправил в Петербург сразу 60 проверяющих, которым в течение 20 дней предстоит разобраться, насколько адекватными были меры, принятые в связи с гибелью подростка.

Инцидент произошел, когда 24-летний участковый Денис Иванов выбивал признание у задержанного по подозрению в уличном грабеже 15-летнего Никиты Леонтьева (тот вместе с другом якобы пытался выхватить сумку у 45-летней женщины). В 46-м опорном пункте полиции Д.Иванов бил парня черенком от швабры по спине и несколько раз ударил кулаком по голове - от полученных травм подросток потерял сознание. Полицейские вызвали скорую, но по дороге в больницу Н.Леонтьев скончался. Позже участковый был задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение.

Сам начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаил Суходольский отметил, что в решении направить в город инспекцию "много странного".

"Суходольский остается в списке лиц, чьи шансы возглавить МВД после планирующейся отставки Нургалиева после мартовских выборов наиболее высоки. В верхушке МВД не всем нравится такой расклад", - заявил изданию источник в МВД.

"Единственная цель московской инспекции - "зачистка" конкурента на должность министра внутренних дел, поскольку сейчас пошли активные разговоры о возможном возвращении Суходольского в Москву. Убийство подростка - конечно, страшная трагедия, но у нас в регионах регулярно происходят не менее тяжкие преступления, и бригады из 60 человек туда не направляются", - соглашается депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Эта проверка - не единственное, что сейчас делается для дискредитации М.Суходольского. "Возбуждено несколько уголовных дел, в рамках которых пытаются подобраться к Суходольскому или выйти на членов его семьи", - цитирует газета парламентария.