Консульство в Берне взято штурмом: преступники сбежали

Швейцарская полиция взяла штурмом испанское консульство, захваченное бандитами в столице страны – городе Берн. Около 16:30 мск части спецназа ворвались в здание.

Однако обнаружить преступников полицейским не удалось. После обыска всего здания консульства представители властей были вынуждены признать, что бандиты исчезли.

За час до этого здание покинули удерживаемые бандитами заложники. Один человек сбежал из здания, а еще двое были освобождены террористами.

Сбежавшим заложником оказался охранник консульства. Есть информация, что при побеге он был ранен, в связи с чем его пришлось госпитализировать.

Сигнал о захвате здания поступил около 8:00 по местному времени (10:00 мск). По информации Reuters, в здание диппредставительства вошел неизвестный и выстрелил поверх головы сотрудника охраны, после чего взял в заложники несколько человек.

Прибывшая на место происшествия полиция эвакуировала жителей расположенных неподалеку домов, а также блокировала прилегающие к зданию кварталы. К дипмиссии был стянут спецназ, специализирующийся на освобождении заложников.

Как сообщил министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратиноса, в захвате консульства участвовало три человека, все они были в масках, и на здание они напали с целью его ограбить - бандитов интересовали бланки для Шенгенских виз.

По имеющейся информации, при нападении на консульство ранение получил охранник. Никто из испанских граждан во время захвата не пострадал.