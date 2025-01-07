Землетрясение на юго-западе Китая. Видео
Землетрясение в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло в 09:05 (04:05 мск). По оценкам Китайской сети землетрясений, его магнитуда составила 6,8. Погибли как минимум 53 человека, еще 62 пострадали, передавало «Синьхуа».
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