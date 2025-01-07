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Землетрясение на юго-западе Китая. Видео

Появились кадры разрушений после мощного землетрясения в Тибете
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тибете на границе с Непалом. По данным «Синьхуа», погибли как минимум 53 человека, еще 62 пострадали

Землетрясение на юго-западе Китая. Видео
Video

Землетрясение в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло в 09:05 (04:05 мск). По оценкам Китайской сети землетрясений, его магнитуда составила 6,8. Погибли как минимум 53 человека, еще 62 пострадали, передавало «Синьхуа».

Власти временно закрыли для туристов ландшафтный парк горы Эверест (Джомолунгма).

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Пострадавшим помогают сотрудники МЧС и Национального комитета по предупреждению, смягчению последствий и оказанию помощи при стихийных бедствиях, сообщал CCTV.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Китай землетрясение Тибет Непал жертвы
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