Число погибших при землетрясении на юго-западе Китая выросло до 36

При землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли 36 человек. Ранее было известно о девяти погибших

Как пинимум 36 человек погибли при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом пишет портал Sohu.

32 человека погибли в уезде округа Шигадзе и по два человека — в уездах Сакья и Латсе. Пострадали 55 человек, обрушились более 1 тыс. домов.

Инцидент произошел около границы с Непалом в 09:05 (04:05 мск). Геологическая служба США писала, что землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений оценила ее в 6,8. Ранее стало известно о девяти погибших.

По данным Китайской сети землетрясений, за последние пять лет в пределах 200 километров от эпицентра произошло 29 землетрясений магнитудой 3 и выше, и самым крупным землетрясением является землетрясение 7 января 2025 года.

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