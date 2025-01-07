 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число погибших при землетрясении на юго-западе Китая выросло до 36

При землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли 36 человек. Ранее было известно о девяти погибших

Как пинимум 36 человек погибли при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом пишет портал Sohu.

32 человека погибли в уезде округа Шигадзе и по два человека — в уездах Сакья и Латсе. Пострадали 55 человек, обрушились более 1 тыс. домов.

Инцидент произошел около границы с Непалом в 09:05 (04:05 мск). Геологическая служба США писала, что землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений оценила ее в 6,8. Ранее стало известно о девяти погибших.

По данным Китайской сети землетрясений, за последние пять лет в пределах 200 километров от эпицентра произошло 29 землетрясений магнитудой 3 и выше, и самым крупным землетрясением является землетрясение 7 января 2025 года.

Материал дополняется

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева
Китай землетрясения погибшие Тибет
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Россияне назвали топ самых бесполезных покупок в прошедшем годуОбщество, 08:00
Число погибших при землетрясении на юго-западе Китая выросло до 36Общество, 07:53
Минфин США пригрозил Китаю «значительными последствиями» за помощь РоссииПолитика, 07:28
Reuters узнал, что спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в КиевПолитика, 07:14
Guardian узнала, что герб Дании изменили после слов Трампа про ГренландиюПолитика, 07:08
В Думе предложили вынести плату за ремонт в отдельный платежОбщество, 07:04
Правительство Британии выложило в TikTok ролик с неприличной песнейПолитика, 06:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи властиПолитика, 06:30
ТАСС узнал о целях нового наступления ВСУ в Курской областиПолитика, 06:14
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1Общество, 05:57
Трамп анонсировал поездку сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителямПолитика, 05:56
Сахалинцев предупредили о шестиметровых волнах в Охотском мореОбщество, 05:30
В США от птичьего гриппа впервые умер человекОбщество, 05:10
Bloomberg узнал о жалобах британских политиков Трампу на Илона МаскаПолитика, 05:02