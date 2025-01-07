МЧС: на службе у спасателей более трех сотен котов и собак, белок и черепах

МЧС сообщило о белках, рыбках и черепахах на службе спасателей

В России в частях МЧС служат более 300 котов и собак, также есть белки, рыбки и черепахи, рассказали в департаменте информационной политики спасательного ведомства.

«Они выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов», — отметили в департаменте.

Там добавили, что ежедневно на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи».

«Семенычи» — это первый кошачий отряд спасателей в МЧС России. Он был создан в мае 2023 года и назван в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сначала в отряде были только кошки, затем стали появляться и другие животные, в том числе из Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

В конце декабря 2024 года коту Толику из отряда «Семенычи» вручили первое специальное звание — прапорщик. Этот кот служит в 89-й пожарной части в Москве и активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона: каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их.

Ранее в Выборгском замке поставили памятник коту Филимону, который прожил там 13 лет. Более шести лет кот носил звание «старшего мяучного» сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника.