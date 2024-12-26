Глава МЧС заявил, что курортный сезон на Кубани «не под вопросом»

Курортный сезон в Краснодарском крае не находится под вопросом из-за разлива мазута. Об этом заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков, который приехал на пляжи, которые оказались загрязнены из-за разлива мазута с танкеров в Керченском проливе.

По его словам, там нет «сплошного загрязнения». «Мы справимся в ближайшее время», — заверил он (цитата по ТАСС).

Ранее с оценкой, что из-за разлива мазута пляжи в Краснодарском крае нельзя будет использовать один курортный сезон, выступил председатель научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

По его словам, из-за загрязнения «едва ли не одно из основных [мест в России с теплым пляжем] выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон». Он оговаривался, что сейчас трудно оценить потери для рекреационного сектора.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что к предстоящему курортному сезону в регионе полностью очистят все пляжи от выбросов нефтепродуктов, образованных после крушения танкеров.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение 15 декабря, суммарно перевозили 9,2 тыс. т мазута. По оценке главы Минприроды, в море вылилось чуть меньше половины — около 4 тыс. т. По словам Кондратьева, на 26 декабря собрано более 30 тыс. тонн загрязненного грунта, «но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тыс. тонн».