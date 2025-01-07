Россияне назвали топ самых бесполезных покупок в прошедшем году

Топ самых бесполезных покупок россиян в 2024 году возглавили различные гаджеты, одежда, а также бытовая техника и продукты. При этом мужчины чаще называли бесполезным приобретением гаджеты, а женщины — одежду и обувь

Фото: Zuma / ТАСС

Самыми бесполезными покупками 2024 года, по мнению россиян, стали гаджеты, одежда и бытовая техника, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

Так, согласно опросу, чуть менее половины (43%) россиян заявили, что по итогам года смогли избежать бесполезных покупок. Те же, кто не устоял перед соблазном, назвали топ самых бесполезных покупок, первое место в котором заняли различные гаджеты (вентилятор для ПК, аккумулятор для мобильного, колонка, микрофон, модем, смартчасы и проч.) — 6% опрошенных.

Также в топ бесполезных покупок, по мнению россиян, вошли:

Одежда, обувь (кроссовки, водолазка, куртка, майка, платье, сандалии, сапоги, халат, тапочки и проч.) — 6% опрошенных;

Бытовая/кухонная техника (вафельница, ирригатор, массажер, швейная машинка, тостер, фритюрница и проч.) — 3%;

Продукты питания (тыква, каперсы, мороженое, торт, пицца и проч.) — 3%;

Автомобиль — 2%;

Алкоголь/сигареты — 1%;

Товары для детей (стульчик для кормления, игрушки, электрокачели и проч.) — 1%;

Игрушка для домашнего животного — 1%;

Еще 14% назвали бесполезной покупкой такие товары как абонемент на фитнес, книга, ОСАГО, сумка, ценные бумаги, квартира, стройматериалы, автозапчасти, курсы обучения, лотерейные билеты, доллары, рыболовные снасти, спортинвентарь и проч., которые SuperJob отнес к категории «Другое». Затруднились с ответом 15% респондентов.

Опрос был проведен с 19 по 24 декабря в 381 населенном пункте из каждого региона России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

В ноябре SuperJob провел другой опрос, в котором россияне называли самые бесполезные подарки, которые получали на дни рождения. На вершине списка — вазы, статуэтки и шкатулки, за этот вариант проголосовали 6% респондентов. Второе место в рейтинге ненужных подарков заняла посуда — сервизы, фужеры, бокалы и кружки (5%). Третье место поделили между собой бытовая техника и одежда — по 4%. Причем против последнего чаще голосовали именно мужчины. Также оказалось, что им не нравится, когда дарят носки (3%).

Еще 3% россиян не видят пользы в сувенирах, живых цветах и парфюмерно-косметической продукции. Не одобряют и съедобные подарки — торты и конфеты (2%). С таким же результатом в списке бесполезных подарков — мягкие игрушки, картины и наборы для душа. Большинство опрошенных (10%) предложили свой вариант такого подарка. Среди них оказались алкогольные напитки, билеты на концерт, книга, билет в кино, подарочный сертификат, часы, чемодан, рюкзак, домашнее животное, спортивная экипировка, гамак, зонт, полотенце.