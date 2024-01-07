Умер режиссер Олег Рябоконь

Советский и российский кинорежиссер Олег Рябоконь умер в своем доме в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет

Олег Рябоконь и монтажёр Галина Мажар за работой над фильмом «Пророки в своём отечестве», 1990 г. (Фото: Максим Блохин / ТАСС)

Советский и российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет. Об этом сообщила «Фонтанка».

В местном отделении Союза кинематографистов России подтвердили ТАСС смерть режиссера. «Скончался он 6 января вечером, дома», — приводит агентство комментарий организации.

Рябоконь родился в Ленинграде 24 сентября 1939 года. Он был выпускником Ленинградского военно-механического института и актерско-режиссерского отделения при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Режиссер получил широкую известность после выхода фильма «Али-Баба и сорок разбойников», в съемках которого приняли участие Олег Табаков, Вениамин Смехов, Сергей Юрский, Армен Джигарханян. Рябоконь также выступил режиссером музыкального телефильма «Один за всех!» с Николаем Караченцовым в главной роли, кинокартин «Физики», «Перегон», «Шаги императора», телеспектакля «Эзоп» и других работ.