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Умер композитор Виктор Екимовский

Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет

Композитор и музыковед Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет, сообщил Союз композиторов России.

«Ушел из жизни Виктор Екимовский, российский композитор, музыковед, председатель Ассоциации современной музыки», — сказано в сообщении.

Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных с красным дипломом. Затем поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне — Российская академия музыки имени Гнесиных) на историко-теоретико-композиторский факультет в класс Арама Хачатуряна.

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Первый авторский концерт Екимовского состоялся 3 декабря 1970 года в Камерном зале Гнесинского института. Тогда же он начал глубже заниматься музыковедением.

После выпуска Екимовский три года преподавал в ГИТИСе, одновременно подрабатывая на радио. В 1983 году защитил в Ленинградской консерватории диссертацию на тему «Оливье Мессиан. Проблемы эстетики и стиля», получив степень кандидата искусствоведения.

Екимовский был секретарем Союза композиторов России и членом правления Союза московских композиторов. С 1996 года также занимал должность председателя Ассоциации Современной Музыки, занимался организацией конференций и фестивалей.

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Известность как композитору Екимовскому принесли симфонические и камерно-инструментальные произведения (всего — более 90 работ). Он написал музыку к нескольким мультфильмам, в том числе «В тишине» (1989), «Бочка» (1990), «Потец» (1992) и другим.

Теги
Союз композиторов композитор музыка
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