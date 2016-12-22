Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм года

Им, по мнению специалистов, стала дебютная работа Греты Гервиг «Леди Берд». Гервиг также получила награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лучшей актрисой 2017 года критики назвали Салли Хокинс, актером — Дэниела Калуя

Фото: кадр из фильма «Леди Берд»

Национальное общество кинокритиков США проголосовало в Нью-Йорке за лучший фильм 2017 года. Им стала дебютная режиссерская работа Греты Гервиг «Леди Берд», сообщает Associated Press. Также Гервиг, по данным агентства, была признана лучшим режиссером года и получила награду за лучший сценарий.

Однако на этом призы для людей, работавших над созданием «Леди Берд», не закончились. Лучшей актрисой второго плана американские кинокритики признали Лори Меткалф. В картине Гервиг она изобразила образ матери, пишет Los Angeles Times. Лучшей актрисой первого плана жюри, в свою очередь, сочло Салли Хокинс. Награды она была удостоена за роль в фильме «Форма воды» Гильермо дель Торо. Лучшим актером специалисты тем временем назвали Дэниела Калуя. Он сыграл в фильме «Прочь». Лучшим актером второго плана Национальное общество кинокритиков США признало Уиллема Дефо («Проект «Флорида»).

Наградой за лучшую операторскую работу специалисты отметили картину Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Американское национальное общество кинокритиков состоит из 59 членов жюри со всех Соединенных Штатов. На награду организации ежегодно может претендовать любой фильм, выпущенный в США и вышедший в прокат в течение последнего года.

В прошлом году общество американских кинокритиков назвало лучшим фильмом года «Лунный свет» Барри Дженкинса, снятый по пьесе Тарелла Элвина Маккрейни. От России на соискание этой награды в категории «лучший фильм на иностранном языке» в сентябре прошлого года была выдвинута лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь».