Умерла французская певица Франс Галль

Франс Галль (Фото: Peter Hillebrecht / AP)

В Париже умерла французская исполнительница Франс Галль, об этом со ссылкой на представителя артистки сообщают The Independent и Le Figaro. Артистке было 70 лет.

Певица, как уточнил собеседник изданий, скончалась из-за осложнений с инфекцией, которая была вызвана раком. В декабре в связи с этим Галль, как напоминает The Independent, доставили в больницу. Рак молочной железы у исполнительницы был диагностирован еще в 1993 году. Остальных подробностей случившегося представитель певицы не уточнил.

Франс Галль родилась 9 октября 1947 года в Париже в музыкальной семье. Дед артистки был одним из основателей знаменитого хора мальчиков Croix de bois, а отец являлся автором таких популярных песен, как La Mamma Шарля Азнавура. В пять лет Франс Галль уже начала играть на фортепиано, а в 11 стала осваивать гитару.​ В 15 лет под руководством своего отца девочка записала свой первый альбом, а год спустя, в 1964 году, песни Sacré Charlemagne​ и Do not Be So Stupid принесли Галль первый успех и популярность среди французов.

Видео: Claudus1943 / Youtube

В 1965 году с композицией Poupée de cire, poupée de son, автором которой стал Серж Генсбур, исполнительница одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Люксембурге. Эта победа принесла Франс Галль мировую славу.

Впоследствии, продолжая свою сольную карьеру, певица стала часто выступать со своим мужем, французским певцом и композитором Мишелем Берже. А в 1997 году, после смерти дочери Полины, которая скончалась из-за муковисцидоза, Галль решила уйти со сцены. Позже она появилась в документальном фильме Tous Pour La Musique, который был посвящен 15-летней годовщине смерти Берже (он скончался в 1992 году).