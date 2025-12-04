Украинца приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство россиянки в Перу

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Суд в Перу приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам, четырем месяцам и пяти дням тюремного заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко. Об этом сообщает «РИА Новости».

В срок наказания зачтут время, проведанное под стражей с даты задержания. Кроме тюремного срока Кузьмин обязан выплатить семье погибшей 80 тыс. перуанских солей (около 1,8 млн руб.) компенсации.

По данным следствия, Кузьмин нанес Лазаренко многочисленные удары тупыми и острыми предметами, даже после смерти женщины.

Судья отметил, что экспертизы (токсикологическая и психолого-психиатрическая) доказали вменяемость обвиняемого, а также подчеркнул «отсутствие моральных ограничений» и полное безразличие к жертве.

Как писала газета El Comercio, нападение на 44-летнюю россиянку произошло 8 августа прошлого года в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере Перу. У нее осталось двое детей. Кузьмин был задержан в тот же день, ему вменили убийство с отягчающими обстоятельствами.