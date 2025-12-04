 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Украинца приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство россиянки в Перу

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Суд в Перу приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам, четырем месяцам и пяти дням тюремного заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко. Об этом сообщает «РИА Новости».

В срок наказания зачтут время, проведанное под стражей с даты задержания. Кроме тюремного срока Кузьмин обязан выплатить семье погибшей 80 тыс. перуанских солей (около 1,8 млн руб.) компенсации.

По данным следствия, Кузьмин нанес Лазаренко многочисленные удары тупыми и острыми предметами, даже после смерти женщины.

Судья отметил, что экспертизы (токсикологическая и психолого-психиатрическая) доказали вменяемость обвиняемого, а также подчеркнул «отсутствие моральных ограничений» и полное безразличие к жертве.

Как писала газета El Comercio, нападение на 44-летнюю россиянку произошло 8 августа прошлого года в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере Перу. У нее осталось двое детей. Кузьмин был задержан в тот же день, ему вменили убийство с отягчающими обстоятельствами.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Перу Украина россияне приговор убийство
Материалы по теме
СБУ заподозрила британца в причастности к убийствам Фарион и Парубия
Политика
В Москве раскрыли убийство в 1999 году президента компьютерной компании
Общество
В Екатеринбурге арестовали учителя по делу о покушении на убийство детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 19:20 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 19:20
Стал известен новый тренер российских борцов после неудачи на ЧМ Спорт, 20:05
В Фонде гарантирования ИИС допустили изменения подхода к взносам брокеров
РАДИО
 Инвестиции, 20:01
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Умер экс-глава Банка России Дубинин Общество, 19:55
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода Политика, 19:51
Месси допустил, что будет смотреть ЧМ-2026 как зритель Спорт, 19:49
Путин рассказал о письмах компаний США с просьбой не забывать о них Политика, 19:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Путин заявил, что Уиткофф не предлагал России вернуться в G7 Политика, 19:40
Journal узнал, что самолет Зеленского над Ирландией сопроводили дроны Политика, 19:32
Совладелец Совкомбанка предложил запретить банкам владеть маркетплейсами Экономика, 19:21
«Авангард» одержал волевую победу над аутсайдером КХЛ Спорт, 19:16
Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России Технологии и медиа, 19:15
Путин заявил об искренности Трампа в усилиях по Украине Политика, 19:13