Писатель Драгунский — РБК: люди устали от инфопотока и выбирают ретро

Сюжет
Радио РБК
В Москве прошел второй день ярмарки литературы Non/fiction. Радио РБК вышло в эфир прямо с площадки — из студии-инсталляции, где в рамках рубрики «Ремарка» ведущие поговорили с участниками книжной выставки
Денис Драгунский
Денис Драгунский (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Произведения 1970-80-х годов в настоящее время обретают новую актуальность в том числе за счет усталости от сиюминутного контента. Такое мнение высказал писатель Денис Драгунский в эфире Радио РБК, которое работает на ярмарке Non/fiction.

На ярмарке писатель представил новый автобиографический роман «Жизнь Дениса Кораблева. Филфак и вокруг», где подробно объясняет детали студенческого быта 1970-х и непонятные сейчас слова вроде «березки», «дефицита», «жучка».

Драгунский отметил, что люди сейчас погружены в «информационный мусор», вместо чтения романов они смотрят рилсы. Поэтому появляется стремление вырваться из настоящего — отсюда и растущий спрос на две крайности: историю и фантастику. «Люди хотят пошире посмотреть — отсюда популярность не только ретро, но и такого «винтажа». Людям хочется выскочить немного за пределы вот этих двух недель и посмотреть либо назад, либо далеко вперед», — рассказал Драгунский в эфире.

Но ключевой проблемой он видит не перегруженность данными, а утрату способности оставаться наедине с собой из-за постоянного присутствия онлайн.

Выходом из ситуации писатель счел создание моды на осознанное потребление информации. В качестве примера он предложил образ современных «денди» — публичных персон, которые сознательно откажутся от смартфонов в пользу простых телефонов, задав тем самым новый тренд.

Другую актуальную тему поднял руководитель сервиса «Яндекс Книги» Виталий Григораш. Он отметил несколько тенденций.

По его словам, интерес к цифровым книгам растет от года к коду, при этом бумажные книги также продолжают покупать. Отдельно он выделил активное внедрение ИИ-озвучки, которая, по его словам, востребована пользователями. Компания гарантирует качество озвучки: для синтеза речи используются модели, обученные на записях профессиональных дикторов. Спрос на виртуального рассказчика растет, а книги дослушиваются до конца.

«Ремарка»: что рассказали гости Радио РБК на открытии ярмарки Non/fiction
Общество
Фото:РБК

Ярмарка литературы Non/fiction работает с 4 по 7 декабря в Гостином Дворе. Радио РБК впервые открыло на ней свою студию-инсталляцию. Там проходят записи участников и гостей выставки для специальной рубрики «Ремарка». Вместе с гостями ведущие рубрики говорят о вызовах и трендах книжного рынка.

Интервью с руководителями крупнейших в России издательств, с которыми РБК поговорил в первый день ярмарки, можно почитать и послушать здесь.

Яна Ретунская
книги Non/fiction
