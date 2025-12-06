Писатель Драгунский — РБК: люди устали от инфопотока и выбирают ретро
Произведения 1970-80-х годов в настоящее время обретают новую актуальность в том числе за счет усталости от сиюминутного контента. Такое мнение высказал писатель Денис Драгунский в эфире Радио РБК, которое работает на ярмарке Non/fiction.
На ярмарке писатель представил новый автобиографический роман «Жизнь Дениса Кораблева. Филфак и вокруг», где подробно объясняет детали студенческого быта 1970-х и непонятные сейчас слова вроде «березки», «дефицита», «жучка».
Драгунский отметил, что люди сейчас погружены в «информационный мусор», вместо чтения романов они смотрят рилсы. Поэтому появляется стремление вырваться из настоящего — отсюда и растущий спрос на две крайности: историю и фантастику. «Люди хотят пошире посмотреть — отсюда популярность не только ретро, но и такого «винтажа». Людям хочется выскочить немного за пределы вот этих двух недель и посмотреть либо назад, либо далеко вперед», — рассказал Драгунский в эфире.
Но ключевой проблемой он видит не перегруженность данными, а утрату способности оставаться наедине с собой из-за постоянного присутствия онлайн.
Выходом из ситуации писатель счел создание моды на осознанное потребление информации. В качестве примера он предложил образ современных «денди» — публичных персон, которые сознательно откажутся от смартфонов в пользу простых телефонов, задав тем самым новый тренд.
Другую актуальную тему поднял руководитель сервиса «Яндекс Книги» Виталий Григораш. Он отметил несколько тенденций.
По его словам, интерес к цифровым книгам растет от года к коду, при этом бумажные книги также продолжают покупать. Отдельно он выделил активное внедрение ИИ-озвучки, которая, по его словам, востребована пользователями. Компания гарантирует качество озвучки: для синтеза речи используются модели, обученные на записях профессиональных дикторов. Спрос на виртуального рассказчика растет, а книги дослушиваются до конца.
Ярмарка литературы Non/fiction работает с 4 по 7 декабря в Гостином Дворе. Радио РБК впервые открыло на ней свою студию-инсталляцию. Там проходят записи участников и гостей выставки для специальной рубрики «Ремарка». Вместе с гостями ведущие рубрики говорят о вызовах и трендах книжного рынка.
Интервью с руководителями крупнейших в России издательств, с которыми РБК поговорил в первый день ярмарки, можно почитать и послушать здесь.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили