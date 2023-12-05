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Общество ,  
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Победителем «Большой книги» стал роман о неспособном забывать

Победителями «Большой книги» стали Водолазкин, Буйда и Сальников
На премию выдвинули 322 работы, из них 51 попала в лонг-лист и только 15 вышли в финал. Главную награду дали за роман Евгения Водолазкина «Чагин» о человеке с абсолютной памятью. Писатель уже становился победителем премии в 2013-м
Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин (Фото: bigbook_prize / Telegram)

Победителем 18-го сезона национальной литературной премии «Большая книга» стал писатель Евгений Водолазкин с романом «Чагин», его наградили в Доме Пашкова в Москве, сообщается в телеграм-канале премии.

Согласно синопсису, книга повествует о человеке с абсолютной памятью, который не умеет забывать, а также о том, что значит память для общества. В 2013 году Водолазкин уже становился лауреатом этой премии за роман «Лавр».

Второе место занял Юрий Буйда с романом «Дар речи», в котором автор прослеживает историю России ХХ–XXI веков, от революции до 2020 года, через историю одной семьи.

Третье место жюри премии отдало Алексею Сальникову, который известен бестселлером «Петровы в гриппе и вокруг него», и его роману «Оккульттрегер». Действия происходят в маленьком уральском городе, где живут оккульттрегеры — существа, которые могут сохранять тепло в остывающих городах.

Лауреатом премии «Литблог» стала Анастасия Шевченко, которая ведет блог «Заметки панк-редактора».

Премию «Большая книга» учредил Центр поддержки отечественной словесности в 2005 году. Победителей «Большой книги» объявляют в конце года. За первую премию авторы получают 3 млн руб., вторую премию — 1,5 млн руб., третью премию — 1 млн руб.

В шорт-лист премии вошли:

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  • Василий Авченко с документальным романом «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»;
  • Оксана Васякина с романом «Роза»;
  • Эдуард Веркин с романом-дилогией «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»;
  • Михаил Визель с биографической книгой «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России»;
  • Захар Прилепин с биографией «Шолохов. Незаконный»;
  • Дмитрий Захаров с романом «Комитет охраны мостов»;
  • Алексей Колмогоров с романом «ОТМА. Спасение Романовых»;
  • Евгений Кремчуков и «Волшебный хор»;
  • Родион Мариничев с рукописью повести «Комендань»;
  • Хелена Побяржина с романом «Валсарб»;
  • Михаил Турбин — «Выше ноги от земли»;
  • Александра Шалашова с романом «Салюты на той стороне».

В 2022 году лауреатом премии стал Павел Басинский с книгой «Подлинная жизнь Анны Карениной». Второй место занял Алексей Варламов за «Имя Розанова». Третье присудили Сергею Белякову за книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве», ему же впервые в истории премии вручили приз «Выбор поколения».

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
«Большая книга» премия литература

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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