Победителем «Большой книги» стал роман о неспособном забывать

На премию выдвинули 322 работы, из них 51 попала в лонг-лист и только 15 вышли в финал. Главную награду дали за роман Евгения Водолазкина «Чагин» о человеке с абсолютной памятью. Писатель уже становился победителем премии в 2013-м

Евгений Водолазкин (Фото: bigbook_prize / Telegram)

Победителем 18-го сезона национальной литературной премии «Большая книга» стал писатель Евгений Водолазкин с романом «Чагин», его наградили в Доме Пашкова в Москве, сообщается в телеграм-канале премии.

Согласно синопсису, книга повествует о человеке с абсолютной памятью, который не умеет забывать, а также о том, что значит память для общества. В 2013 году Водолазкин уже становился лауреатом этой премии за роман «Лавр».

Второе место занял Юрий Буйда с романом «Дар речи», в котором автор прослеживает историю России ХХ–XXI веков, от революции до 2020 года, через историю одной семьи.

Третье место жюри премии отдало Алексею Сальникову, который известен бестселлером «Петровы в гриппе и вокруг него», и его роману «Оккульттрегер». Действия происходят в маленьком уральском городе, где живут оккульттрегеры — существа, которые могут сохранять тепло в остывающих городах.

Лауреатом премии «Литблог» стала Анастасия Шевченко, которая ведет блог «Заметки панк-редактора».

Премию «Большая книга» учредил Центр поддержки отечественной словесности в 2005 году. Победителей «Большой книги» объявляют в конце года. За первую премию авторы получают 3 млн руб., вторую премию — 1,5 млн руб., третью премию — 1 млн руб.

В шорт-лист премии вошли:

Василий Авченко с документальным романом «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»;

Оксана Васякина с романом «Роза»;

Эдуард Веркин с романом-дилогией «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»;

Михаил Визель с биографической книгой «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России»;

Захар Прилепин с биографией «Шолохов. Незаконный»;

Дмитрий Захаров с романом «Комитет охраны мостов»;

Алексей Колмогоров с романом «ОТМА. Спасение Романовых»;

Евгений Кремчуков и «Волшебный хор»;

Родион Мариничев с рукописью повести «Комендань»;

Хелена Побяржина с романом «Валсарб»;

Михаил Турбин — «Выше ноги от земли»;

Александра Шалашова с романом «Салюты на той стороне».

В 2022 году лауреатом премии стал Павел Басинский с книгой «Подлинная жизнь Анны Карениной». Второй место занял Алексей Варламов за «Имя Розанова». Третье присудили Сергею Белякову за книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве», ему же впервые в истории премии вручили приз «Выбор поколения».