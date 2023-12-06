МВД задержало высокопоставленного силовика, вступившего в банду

Банда причастна к заказным убийствам и похищениям людей, всего задержаны 15 человек, среди которых руководящий силовик из Росгвардии. Группировка действовала с 1990-х, в нее вступали действующие служащие МВД, спецназа и армии

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Сотрудники МВД, ФСБ и СК задержали лидера и членов преступной группировки, которая совершала преступления с 1998 года по настоящее время на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других регионов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Банду основали в конце 1990-х, ее возглавил бывший российский военнослужащий и сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД, в 2006-м второй мужчина погиб в аварии. Членами банды стали около 20 человек, среди которых были действующие сотрудники МВД, в том числе подразделений спецназа и ГИБДД, служащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские.

В марте и апреле этого года силовики задержали лидера и шесть активных членов банды, еще восемь подозреваемых задержали по местам жительства, среди них двое действующих сотрудников правоохранительных ведомств, один из которых до настоящего времени занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные — гражданские лица, некоторые в прошлом проходили службу в органах внутренних дел и внутренних войсках.

Их обвиняют по статьям о убийстве («а», «в», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК), разбое («а», «б», части 4 статьи 162 УК), умышленному уничтожению или повреждению имущества (ч.2 статьи 167 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 4 статьи 222 УК), фигурантов доставили в московские СИЗО.

Члены банды совершали убийства, похищения людей, разбойные нападения, всего — свыше 30 правонарушений. Среди них:

Убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в городе Одинцово;

Похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве;

Покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве;

Убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 годы;

Похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

Лидер банды имеет вид на жительство на Украине и долгое время жил там, но регулярно приезжал в Россию для координации банды и руководства. Деньги он выводил на Украину.

Материал дополняется.