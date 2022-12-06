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Общество ,  
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Половина тендеров по проекту скрининга младенцев осталась без контрактов

Половина тендеров Минздрава по проекту скрининга младенцев осталась без контрактов
Минздрав сообщил о завершении закупки оборудования для расширенного неонатального скрининга. Но, по данным сайта госзакупок, заключением контрактов на общую сумму 1,55 млрд руб. завершилась только половина тендеров
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Министерство здравоохранения России завершило закупку оборудования для программы расширенного скрининга на наследственные и врожденные заболевания у новорожденных, сообщили РБК в ведомстве. При этом, согласно данным сайта госзакупок, из 33 проведенных с лета с этой целью аукционов заключением контракта завершились 16 на общую сумму 1,6 млрд руб. 14 тендеров на сумму 771,9 млн руб. остались без заявок, три тендера на сумму 761,3 млн руб. были отменены.

Из тендерной документации также следует, что на данный момент контракты заключены на 231 единицу оборудования из 330 утвержденных правительством: в частности, контракты на поставку дозаторов заключены для 33 единиц вместо 44, масс-спектрометров — 23 штуки вместо 30; не заключено ни одного контракта на поставку амплификаторов — приборов, обеспечивающих периодическое нагревание и охлаждение пробирок (их необходимость оценивалась в 48 штук).

Минздрав в своем ответе на запрос РБК не уточнил, сколько именно оборудования для скрининга было закуплено и на какую сумму, а также проводились ли закупки вне указанных на сайте госзакупок аукционов.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей сферу здравоохранения, эти данные не прокомментировали.

Что такое неонатальный скрининг

Неонатальный скрининг — это медицинская диагностическая технология сплошного безвыборочного лабораторного обследования всех новорожденных, которая обеспечивает своевременное выявление и начало лечения обнаруженных заболеваний. Проводится скрининг в основном путем исследования образца крови (метод «сухого пятна»).

Сейчас скрининг должен выявлять пять наследственных болезней обмена — фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, врожденную дисфункцию коры надпочечников, галактоземию и муковисцидоз. В программу расширенного скрининга, которая начнет действовать с 2023 года, войдет также диагностика на такие заболевания, как спинальные мышечные атрофии и первичные иммунодефициты, болезни обмена веществ и др. — всего 36 нозологий. В расширенной версии программы будут задействованы 11 федеральных медучреждений в Москве, Екатеринбурге, Томске и других городах, которые будут обрабатывать тесты новорожденных из всех регионов.

<Список из 330 единиц медоборудования для расширенного неонатального скрининга был утвержден правительством в июне этого года, на эти цели в федеральном бюджете было выделено 2,6 млрд руб. Закупки проводил подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан.

Расширенный неонатальный скрининг входит в государственную программу «Развитие здравоохранения», целями которой являются, в частности, снижение младенческой смертности (то есть в возрасте до года) до 4,5 случаев на тысячу рождений к 2024 году (по итогам 2021 года младенческая смертность в стране составила 4,6 случаев на тысячу родившихся).

Как сообщил РБК представитель Минздрава, в настоящее время для всех центров, которые должны заниматься скринингом, закуплены тандемные масс-спектрометры в комплекте с генератором азота и программным обеспечением, автоматические устройства для подготовки образцов сухих пятен крови, амплификаторы с детекцией в режиме реального времени и другое медицинское оборудование. Его поставка и передача в оперативное управление осуществляются в соответствии с установленными сроками, добавили в министерстве.

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Представитель Минздрава уточнил, что закупки продолжатся для двух позиций в связи с отсутствием у поставщиков готовых к эксплуатации единиц оборудования. Это не повлияет на старт программы расширенного скрининга с 1 января 2023 года, заверили в ведомстве, добавив, что «благодаря эффективной организации закупок удалось достичь значительной экономии средств федерального бюджета».

Самыми дорогими лотами закупочной кампании по программе расширенного неонатального скрининга стали тандемные масс-спектрометры стоимостью 37,6 млн руб. каждый. По итогам трех тендеров на общую сумму почти 870 млн руб. контракты на их поставку были заключены с компанией «Импульс», которая, согласно данным СПАРК-Интерфакс, занималась в основном поставками лекарств для медучреждений в Самарской области. Она поставит в центры скрининга 23 спектрометра производства американской компании Perkin Elmer и 21 автоматическое устройство для подготовки образцов сухих пятен крови на сумму еще 142,1 млн руб.

Владельцем и руководителем «Импульса» является Юрий Филимонов. Выручка компании за прошлый год составила 985,7 млн руб., чистая прибыль — 24 млн руб. Крупнейшие контракты в прошлом компания заключала с Самарским (544,1 млн руб.), Оренбургским (313,5 млн руб.) и Иркутским (331,9 млн руб.) онкодиспансерами. РБК направил запрос в «Импульс».

Оборудование, закупаемое в рамках программы «Развитие здравоохранения», должно иметь российскую регистрацию, согласно закону о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ). Perkin Elmer получила такую регистрацию в августе, используя ускоренную процедуру, введенную после начала специальной военной операции, говорит Дмитрий Славашевич, коммерческий директор компании «Альгимед», занимающейся поставками лабораторного медицинского оборудования. При этом японская компания Shimadzu, у которой эта регистрация уже давно, отказалась от поставок своего оборудования на российский рынок, побоявшись вторичных санкций, хотя они не касаются продукции медицинского назначения, добавляет Славашевич. По его мнению, лабораторное оборудование, тендеры на которое, согласно данным сайта госзакупок, не состоялись, критически важно для подготовки и хранения проб и реактивов.

РБК направил запрос Shimadzu и Perkin Elmer.

Эксперт в сфере госзакупок Алексей Федоров не исключает, что гозаказчик еще сможет дозакупить оборудование, объявив тендеры по запросу котировок, которые проходят в течение 10 дней, однако, оговаривается он, вопрос в том, достаточно ли необходимого оборудования у поставщиков.

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Александр Осипов
Минздрав Госзакупки неонатология генетика
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