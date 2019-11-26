Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

По данным ведомства, с ним установлена и поддерживается стабильная телеметрическая связь, система спутника работает в штатном режиме.

В функционал космического аппарата также входит съемка поверхности Земли.

Запуск ракеты «Союз-2.1в» состоялся 25 ноября с космодрома Министерства обороны в Плесецке Архангельской области.

Это пятый запуск ракеты-носителя, произведенный с этого космодрома в 2019 году. Всего с начала летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-2» в 2004 году был осуществлен 41 запуск.