Полиция Петербурга начала проверку фонда режиссера Сокурова

Проверка связана с заявлением о возможных противоправных действиях некоммерческого фонда режиссера. По данным СМИ, директора организации подозревают в хищении бюджетных средств

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга ведут проверку некоммерческого фонда «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Проверка по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил собеседник агентства.

Источник в центральном аппарате МВД подтвердил РБК информацию о проверке полицией фонда «Пример интонации».

«Детали я не знаю, но про проверку по линии борьбы с экономическим преступлениями слышал», — добавил источник.

РБК отправил запрос в управление информации МВД с просьбой подтвердить факт проверки. Телефон Александра Сокурова оказался недоступен, его представитель Маргарита Афонина отказалась от комментариев.

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источники сообщил, что заявление с просьбой проверить фонд поступило в отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району еще в начале марта 2018 года, однако в сентябре срок проверки вышел и уголовное деле не возбудили. Телеканал утверждает, что проверка была проведена «не в полном объеме», поэтому ее материалы через прокуратуру вернули на дополнительное разбирательство.

По данным канала, который ссылается на материалы проверки, ее объектом стала деятельность директора фонда Николая Янкина: он подозревается в хищении бюджетных средств регионального и федерального уровней «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах». Речь идет о фильме «Опыты», на который фонд режиссера получал субсидии от комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Всего за два года (с 2015 по 2017 год) на счета фонда «Пример интонации» поступило около 20 млн руб. RTVI указывает, что в общей сложности фонд обращался за бюджетным финансированием семи фильмов. На две картины финансирование было выделено Министерством культуры, но на господдержку пришлось не более 70% финансирования конечной стоимости ленты.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» был создан в 2013 году «для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве». Зарегистрирован в Санкт-Петербурге на Каменоостровском проспекте, говорится в базе данных СПАРК. Основным видом деятельности фонда является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Руководителем фонда, согласно базе данных, является Николай Янкин. В базе также отмечено, что в 2016 году фонд «Пример интонации» получил от Министерства культуры субсидию в размере 25 млн руб. на производство фильма «Глубокие реки».

В попечительский совет фонда помимо Янкина входят также журналист и писатель Владимир Толстой, продюсер Марина Фокина, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, журналист Константин Шавловский, общественный деятель Владимир Смирнов.