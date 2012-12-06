В мятежной колонии Копейска нашли кустарный цех по производству сабель

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области продолжают расследование уголовного дела по факту превышения полномочий сотрудниками колонии №6 города Копейска, где ранее 500 заключенных устроили бунт. Накануне следователи нагрянули в колонию с обысками.

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В рамках следственных мероприятий сотрудники СКР изъяли большое количество ножей и сабель, произведенных на территории исправительного учреждения, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Исправительное учреждение не имело разрешения на производство указанной продукции. В рамках назначенной экспертизы следователи выяснят, являются ли данные предметы холодным оружием.

Кроме того, на территории колонии было найдено большое количество не поставленной на баланс бытовой техники и материальных ценностей. Следователи намерены установить источник происхождения указанных предметов.

Бунт в колонии разразился 24 ноября. Группа заключенных отказалась выполнять распоряжения администрации в знак протеста против пыток и поборов со стороны руководства учреждения.

Для проверки заявлений арестантов в колонию прибыли правозащитники. Вскоре заключенные подали 120 заявлений о вымогательствах путем создания неблагоприятных условий и угроз применения физического насилия.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого могут стать руководители колонии. Однако пока следователи никому не предъявили обвинения.