В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бара
Число случаев отравления в суши-баре в Усть-Илимске Иркутской области увеличилось до 14, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, у всех пострадавших подтвержден сальмонеллез.
«Заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре «Сакура экспресс», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, суши-бар закрыли на три месяца — при проверке был выявлен ряд нарушений, в том числе условий хранения и приготовления пищи.
В СК уточнили, что продукция, которой могли отравиться пострадавшие, была приобретена 25 октября. Среди пожаловавшихся на самочувствие есть несовершеннолетние. Хозяин заведения «Сакура экспресс» доставлен в следственный отдел.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание — до двух лишения свободы лет при отсутствии тяжких последствий; если пострадавший умрет, срок может быть увеличен до десяти лет.
