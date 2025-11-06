 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бара

Не менее 14 человек отравились роллами в суши-баре в Иркутской области
Фото: СК России по Иркутской области
Фото: СК России по Иркутской области

Число случаев отравления в суши-баре в Усть-Илимске Иркутской области увеличилось до 14, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, у всех пострадавших подтвержден сальмонеллез.

«Заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре «Сакура экспресс», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, суши-бар закрыли на три месяца — при проверке был выявлен ряд нарушений, в том числе условий хранения и приготовления пищи.

Количество отравившихся шаурмой и онигири в Улан-Удэ возросло до 165
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

В СК уточнили, что продукция, которой могли отравиться пострадавшие, была приобретена 25 октября. Среди пожаловавшихся на самочувствие есть несовершеннолетние. Хозяин заведения «Сакура экспресс» доставлен в следственный отдел.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание — до двух лишения свободы лет при отсутствии тяжких последствий; если пострадавший умрет, срок может быть увеличен до десяти лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Иркутская область суши Роспотребнадзор массовое отравление уголовное дело
Материалы по теме
Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Сергей Дягилев»
Общество
В столовой колледжа в Петербурге отравились семь человек
Общество
Число отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии возросло до 145
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
НПЗ Slovnaft сообщил о проблемах с поставками нероссийской нефти Политика, 18:09
ЦБ установил курс доллара на 7 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле Политика, 17:58
Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев Спорт, 17:58
Bloomberg сообщил о готовности Турции пойти на уступки США по С-400 Политика, 17:53
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 17:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В «ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали рост цен на серебро на 25% за год Инвестиции, 17:46
Правительство Чехии ушло в отставку после победы Бабиша на выборах Политика, 17:44
Путин дал совет начинающим спортсменам Спорт, 17:35
Как руководитель подталкивает сотрудников к увольнению — 7 ошибок Образование, 17:34
Эксперты НРФ’9 обсудят роль медиаотрасли в экономике России Отрасли, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В Дагестане 3 месяца охотились за нелегальной майнинг-фермой в «Газели» Крипто, 17:28