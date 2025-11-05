Китайские космонавты впервые смогли пожарить стейк в невесомости

Video

На китайской орбитальной станции «Тяньгун» установили духовку, которая позволила членам экипажей миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» приготовить куриные крылышки и стейк прямо в невесомости, сообщает Global Times.

Лю Вэйбо из Китайского центра исследований и подготовки космонавтов рассказал, что благодаря новейшим технологиям печь обеспечивает бездымную выпечку и может совершить 500 циклов готовки.

Как пишет Global Times, специалисты доработали технологию производительности нагрева, что помогло быстрее приготавливать пищу. Так, космонавты смогли приготовить крылышки всего за 28 минут.

Еще в 2020 году на Международной космической станции испытали прототип космической печи, созданный компаниями NanoRacks и Zero G Kitchen. В ходе эксперимента астронавты приготовили пять печений с шоколадной крошкой, сообщает BBC.

Первое печенье, выпекавшееся 25 минут, оказалось недопеченным, однако последующие экземпляры, время приготовления которых увеличили до 75–130 минут, пропеклись значительно лучше. Самым удачным признали вариант, который выпекали 130 минут и оставили остывать еще на десять.