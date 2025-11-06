Пациенты с болезнями почек пожаловались на нехватку препаратов

«Известия»: в десяти регионах России возникли перебои с лекарствами для почек

Перебои с обеспечением лекарствами пациентов, страдающих заболеваниями почек, возникли в десяти регионах России, пишут «Известия». Росздравнадзор заявил, что проверит организацию лекарственной помощи в российских субъектах

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В десяти российских регионах возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек, сообщают «Известия». По словам опрошенных газетой пациентов и представителей региональных отделений общественных организаций, нехватку препаратов зафиксировали в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях.

В Санкт-Петербурге, как рассказала президент регионального отделения пациентской организации по городу и Ленинградской области Ирина Василевич, проблемы возникли у пациентов, которые принимают «Парсабив». Этот препарат назначают при проблемах с эндокринной системой пациентам с хронической болезнью почек, находящихся на гемодиализе.

Со слов опрошенных пациентов из Башкирии «Известия» пишут о нехватке сразу нескольких препаратов: «Эральфона», «Мирцера» и «Кетостерила». В ответе республиканского Росздравнадзора, который получила местная жительница Альбина Абдуллина, говорится, что минздрав Башкирии «не организовал своевременное лекарственное обеспечение». В Саратовской области, по информации газеты, пациенты с хронической болезнью почек на додиализной стадии получают несвоевременно препараты «Калимейт» и «Земплар».

Руководитель башкирского отделения некоммерческой организации «Нефро-Лига» Юрий Кандалов рассказал, что трудности с лекарствами для лечения болезней почек возникают в республике каждую осень и зиму на протяжении последних четырех лет. По мнению главы отделения «Нефро-Лиги» по Саратовской области Рустама Хаметова, несвоевременная выдача препаратов может быть связана с недостаточным финансированием и неправильным планированием закупок. Версию о проблемах с закупками поддержал руководитель этого же пациентского объединения по Кировской области Павел Шишкин. В Омской области несвоевременную выдачу лекарств связали с логистическими трудностями.

В Росздравнадзоре заявили РБК, что проверят организацию лекарственной помощи пациентам в российских регионах. Ведомство также призвало россиян, столкнувшихся с несвоевременным лекарственным обеспечением, незамедлительно сообщать о возникающих проблемах.