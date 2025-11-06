Пациенты с болезнями почек пожаловались на нехватку препаратов
В десяти российских регионах возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек, сообщают «Известия». По словам опрошенных газетой пациентов и представителей региональных отделений общественных организаций, нехватку препаратов зафиксировали в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях.
В Санкт-Петербурге, как рассказала президент регионального отделения пациентской организации по городу и Ленинградской области Ирина Василевич, проблемы возникли у пациентов, которые принимают «Парсабив». Этот препарат назначают при проблемах с эндокринной системой пациентам с хронической болезнью почек, находящихся на гемодиализе.
Со слов опрошенных пациентов из Башкирии «Известия» пишут о нехватке сразу нескольких препаратов: «Эральфона», «Мирцера» и «Кетостерила». В ответе республиканского Росздравнадзора, который получила местная жительница Альбина Абдуллина, говорится, что минздрав Башкирии «не организовал своевременное лекарственное обеспечение». В Саратовской области, по информации газеты, пациенты с хронической болезнью почек на додиализной стадии получают несвоевременно препараты «Калимейт» и «Земплар».
Руководитель башкирского отделения некоммерческой организации «Нефро-Лига» Юрий Кандалов рассказал, что трудности с лекарствами для лечения болезней почек возникают в республике каждую осень и зиму на протяжении последних четырех лет. По мнению главы отделения «Нефро-Лиги» по Саратовской области Рустама Хаметова, несвоевременная выдача препаратов может быть связана с недостаточным финансированием и неправильным планированием закупок. Версию о проблемах с закупками поддержал руководитель этого же пациентского объединения по Кировской области Павел Шишкин. В Омской области несвоевременную выдачу лекарств связали с логистическими трудностями.
В Росздравнадзоре заявили РБК, что проверят организацию лекарственной помощи пациентам в российских регионах. Ведомство также призвало россиян, столкнувшихся с несвоевременным лекарственным обеспечением, незамедлительно сообщать о возникающих проблемах.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg