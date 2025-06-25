Пациенты стали тратить больше собственных средств на препараты от рака

Опрос выявил проблемы россиян с получением льготных лекарств от рака. В центре Блохина в данных исследования усомнились

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Что показало исследование

За последние три года траты пациентами личных средств на онкологические лекарственные препараты увеличились более, чем в два раза: с 4 млрд до 9 млрд руб. в год. Это следует из исследования «Движения против рака», проведенного совместно с аналитической компанией DSM Group, с которым ознакомился РБК.

Тренд увеличения трат средств пациентов на лекарства против рака прослеживается с 2022 года, когда эта доля в общих расходах на противоопухолевые препараты составляла 2%, в 2023 — 2,3%, а в 2024 году — 3,4%. Авторы исследования отметили, что доля расходов пациентов на онкопрепараты вернулась к уровню 2018 года, что сопоставимо с ситуацией до начала реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В «Движении против рака» считают, что это может быть связанно с отсутствием увеличения финансирования федерального проект по борьбе с онкологией в этот период. С 2022 года финансирование проекта остановилось на уровне 140 млрд руб., указали в организации.

Согласно опросу, проведенному в рамках исследования, в 2024 году о проблемах с получением противоопухолевой терапии в своем регионе сообщила треть опрошенных (34,5%). Результаты опроса разбили по территориальному признаку: о подобных трудностях в областных, республиканских или краевых центрах сообщили 32,6% опрошенных, в городах областного подчинения — 34,9%, а в сельских поселениях 39,1%.

Проблемы с получением лекарств от рака в стационарах возникали у 24,1% опрошенных, причем сложнее всего ситуация в сельской местности — там о сложностях получения лекарств в стационаре сообщила также треть опрошенных.

Вынуждены были приобретать препараты за свой счет из-за того, что нужных медикаментов не было в наличие — 30,9% опрошенных. В селах такие случаи также встречались чаще. Не покупали необходимые противоопухолевые препараты, так как им их выдали бесплатно, — 24,1% опрошенных, а 45% решили купить препараты в аптеке в качестве альтернативы выданным по льготе.

Согласно данным Минздрава, по итогам 2024 года было выявлено 698,6 тыс.новых больных со злокачественными новообразованиями, общее число больных — около 4,6 млн человек (по данным на 2023 год).

Заместитель председателя координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич заявила РБК, что правительство и Министерство здравоохранения многое делают для онкологических пациентов, но с учетом ежегодного роста количества таких пациентов, в связи с демографическими факторами естественного старения населения, увеличением продолжительности жизни больных, а также более ранним выявлением злокачественных новообразований необходимо увеличивать финансирование федерального проекта. «Основываясь на расчетах экспертов НМИЦ радиологии, мы полагаем, что консолидированный бюджет на оказание онкологической помощи должен быть увеличен не менее чем на 13% в год», — указала Маргевич.

К тому же, по ее мнению, необходимо предусмотреть обязательную ежегодную индексацию финансирования медпомощи пациентам с онкологией с учетом прогноза инфляции, увеличения числа пациентов, обновления клинических рекомендаций и появления более современных инновационных опций терапии злокачественных новообразований.

Опрос проходил среди российских пациентов с онкозаболеваниями разной стадии с помощью телефонного и онлайн интервью. Минимально репрезентативная величина выборочной совокупности по формуле использованной авторами исследования составляла 251 респондент, всего было опрошено 502 пациента. В исследовании участвовали пациенты из разных регионов в том числе Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Самары, Дальнего Востока и других.

По мнению заместителя директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава Тиграна Геворкяна, сложно комментировать результаты опроса, так как выборка в 502 человека «не очень репрезентативна». «Учитывая, что ежегодно в России онкологические заболевания выявляют у более чем 650 тыс. жителей, более или менее достоверную картину можно увидеть лишь при участии хотя бы нескольких тысяч пациентов. Кроме того, не указано, что являлось критерием включения пациентов в исследование — случайная выборка равномерно распределенная по разным регионам с разными социально демографическими показателями или контингент лиц у которых имеются вопросы по оказанию медпомощи», — пояснил РБК Геворкян.

Он отметил, что в России по-прежнему сохраняется один из высоких уровней обеспеченности граждан противоопухолевыми препаратами: все лекарственные препараты входящие в перечень жизненно необходимых и схемы лекарственного лечения, которых их включают, доступны россиянам в рамках государственных гарантий, то есть бесплатно по ОМС на всей территории страны и для всех граждан.

По словам Геворкяна, в последнее время также участились случаи, когда сторонние организации рекомендуют пациентам НМИЦ онкологии покупать оригинальные импортные препараты, при наличии в бесплатном доступе качественных российских аналогов. С учетом этого, указал он, определенную долю в аптечных продажах за наличные могли составить пациенты, которые отдали предпочтение конкретным торговым наименованиям препаратов без показаний к ним. «В исследовании не указано, какими именно онкологическими заболеваниями болели люди, самостоятельно покупающие противоопухолевые препараты, и каковы причины их выбора. На мой взгляд представленное исследование требует более корректной оценки и не соответствует реальной ситуацией по обеспечению лекарственными препаратами онкологических больных», — заявил Геворкян.

DSM Group проанализировала структуру противоопухолевых препаратов. В упаковках больше всего покупают препараты, которые производятся в России — 73,6%. При этом в рублях большинство средств все таки уходят на импортные лекарства — 70,6%. Среди импортных препаратов самый дорогой бренд — «Ксоспата» (гилтеритиниб) от компании Astellas стоимостью около 1,9 млн руб. В 2024 году было куплено 224 упаковки. Самый дорогой из отечественных локализованных препаратов — «Нурдати» (пролголимаб) от компании «Биокад», стоимость в среднем 1,6 млн руб. за упаковку. Если сравнивать с ситуацией 2018 года, то в рублях соотношение продаж изменилось в пользу импортных препаратов на 7%, в упаковках, наоборот, на 14% увеличилась доля локализованных лекарственных средств. За шесть лет также выросла доля локализованных в России дженериков (аналогов препаратов) в упаковках. С 2018 года она увеличилась на 14% и составила 74% Аналоги импортного производства занимают 17,4% в упаковках, а оригинальные импортные препараты — 8,9%, хотя в денежном выражении их доля выше всего — 66,3% в 2024 году.

Статистику исследования подтверждают и в ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». Как сообщила РБК президент организации Ирина Боровова, 24% обращений, поступивших на горячую линию ассоциации в 2024 году, были связаны с лекарственным обеспечением. По ее словам такие обращения касались не только лекарств от рака, но и сопутствующей терапии. Боровова указала, что недостаточность финансирования очень видна особенно в зависимости от региона.

Глава ассоциации напомнила, что в федеральный проект вошли разделы «онкореабилитация» и «онкогематология», но дополнительного финансирования на эти цели не выделили. Кроме того, выросло число пациентов, которое не пропорционально выделяемым деньгам, к тому же, на фоне санкций и экономических факторов, некоторые препараты могут дорожать.

«Мы видим картину глобального недофинансирования оказания онкологической помощи и чувствуем в этом очень напряженную ситуацию для региональных учреждений, которые испытывают большие сложности при назначении лечения, которое прописано в клинических рекомендациях», — сказала Боровова. Ассоциация «Здравствуй» уже обращалась с предложением увеличить финансирование для онкологических пациентов. К примеру, летом 2024 года Боровова направляла письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Иногда пациенты вынуждены обращаются в суд, чтобы отстоять свое право получать льготные препараты. Так жительнице Владимирской области удалось добиться компенсации за потраченные ей средства на препарат от рака, который она должна была получать бесплатно. Региональный Минздрав компенсировал пациентке потраченные 1,6 млн руб., одна упаковка препарата стоила 260 тыс. руб.

На то, что вопросы доступности льготных препаратов остаются одними из самых острых для пациентов, РБК указал и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Несмотря на усилия государства, перебои в обеспечении сохраняются, особенно в начале года — в период реализации государственных закупок. Формально закупочный процесс не должен сказываться на доступности терапии, но на практике пациенты продолжают сталкиваться с задержкам», — пояснил он.

Но, по словам Жулева, есть и еще одна проблема, которая может оказывать влияние на мнение респондентов, высказанное в ходе опроса «Движения против рака» — это высокая приверженность пациентов к конкретным названиям препаратов. Если они не могут получить привычное лекарство в рамках системы льготного обеспечения, а оно доступно по цене, то человек лучше купит его за свой счет, чем заберет льготный аналог. Как отметил Жулев, люди часто воспринимают замену привычного лекарства как снижение качества лечения, а это добавляет напряжения в системе здравоохранения.

«Доступность и качество лекарственной терапии — это не только вопрос наличия препарата в аптеке, но и вопрос доверия и информационной поддержки пациента. Поэтому улучшать ситуацию нужно не только через механизмы закупок, но и через прозрачную коммуникацию, повышение информированности и, по возможности, учет пациентских предпочтений», — считает сопредседатель ВСП.

Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» реализуется с 2019 года, он входит в нацпроект «Здравоохранение». Объем финансирования проекта за пять лет составил около 969 млрд руб. Аналогичный проект еще на пять лет планируют организовать в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Мурашко заявлял, что, благодаря проекту число пациентов, живущих более пяти лет с онкологическим диагнозом, выросло на 9%.