ФСБ выявила, что Калужская табачная фабрика недоплатила налоги на ₽1 млрд

ФСБ: Калужская табачная фабрика недоплатила налоги на более чем 1 млрд руб.

Была проведена налоговая проверка Калужской табачной фабрики, изъяты значительные объемы нелегальных сигарет, сообщила ФСБ

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Калужская табачная фабрика (КТФ) уклонилась от уплаты налогов на более чем 1 млрд руб., сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет ТАСС.

Как отметил сотрудник спецслужбы, табачный рынок — крупный источник пополнения доходной части госбюджета. По его словам, недобросовестные компании на системной основе реализуют противоправные схемы, что сократить налоговые отчисления, скрывая реальный объем производимой продукции.

«Владельцы Калужской табачной фабрики, преследуя цель заработать сверхприбыль, уклонялись от уплаты акциза и производили контрафактную продукцию. Изъяты значительные объемы нелегальных сигарет, а ФСБ инициирована налоговая проверка Калужской табачной фабрики, в ходе которой был подтвержден факт уклонения от уплаты налогов в размере более 1 млрд рублей», — сообщил сотрудник ФСБ.

В 2024 году сотрудники ФСБ провели выемку документов на фабрике, складах и офисах ее зависимых компаний. На складах КТФ силовики нашли контрафактные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские сигареты Корона Kalipso, которые производились под видом настоящих на производственных линиях фабрики, сообщал источник РБК. Стоимость контрафактных немаркированных сигарет, в том числе с нанесенными поддельными марками акцизного сбора, составила около 800 млн руб.

КТФ зарегистрирована 30 ноября 2017 года в Калуге. Гендиректор — Андрей Папков. Половина компании принадлежит Грачя Каваляну, по 25% — Артуру Мхитаряну и Ваге Григоряну. За 2024 год убыток компании составил 9,79 млн руб, выручка — 577,54 млн руб.

Калужская табачная фабрика позиционирует себя как российский производитель табачных изделий «в различных ценовых сегментах: от эконом до премиальных марок сигарет», следует из информации на сайте предприятия. Там указано также, что компания работает по всей России и странам СНГ. Предприятие выпускает сигареты таких марок, как G Armani Style, Uberto Gucci, Faraon, «Аргумент», «Титан», Laser и другие.

Летом стало известно, что власти введут лицензирование розничной, оптовой и развозной торговли табаком. Для продавцов в розницу лицензия обойдется в 20 тыс. руб. в год за одну торговую точку, для оптовиков пятилетняя лицензия будет стоить 800 тыс. руб. За торговлю без лицензии предусмотрена ответственность.

В России также существует лицензирование производства и оборота табачной продукции и лицензирование производства, хранения, перевозки, торговли и т.д. алкоголем.