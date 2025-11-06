 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В десяти аэропортах в России ограничили полеты

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в 03:58 мск представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Таким образом, число авиагаваней, в которых в ночь на 6 ноября запретили взлет и посадку, достигло десяти. Ограничения также действуют в аэропортах: Волгограда, Саратова (Гагарин), Иваново (Южный), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч). О принятых в отношении них мерах Росавиация сообщала с 22:20 мск.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Умер телеведущий Юрий Николаев
