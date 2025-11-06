В десяти аэропортах в России ограничили полеты
Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в 03:58 мск представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.
Таким образом, число авиагаваней, в которых в ночь на 6 ноября запретили взлет и посадку, достигло десяти. Ограничения также действуют в аэропортах: Волгограда, Саратова (Гагарин), Иваново (Южный), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч). О принятых в отношении них мерах Росавиация сообщала с 22:20 мск.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
