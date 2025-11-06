Мощный взрыв и утечка химикатов произошли на заводе в США

Взрыв на заводе вызвал утечку безводного аммиака, она продолжается. Погибших и пострадавших нет, но несколько улиц в соседнем городе эвакуировали

Мощный взрыв произошел на заводе компании CF Industries в американском штате Миссисипи, сообщает Mississippi Free Press со ссылкой на власти.

Предприятие находится к северу от города Язу-Сити. Взрыв произошел 5 ноября около 16:25 по местному времени (01:25 мск 6 ноября). Власти предупредили, что утечка безводного аммиака продолжается.

«Согласно первоначальным сообщениям, утечка произошла из-за взрыва. На данный момент о погибших и пострадавших не сообщается», — сообщил губернатор Миссисипи Тейт Ривз.

На кадрах, которые показало издание, виден столб желтого дыма, поднимающийся над предприятием. Завод производит продукцию на основе водорода и азота, включая аммиак и удобрения.

Большинству жителей было сказано оставаться на местах, с двух улиц была объявлена эвакуация людей и предприятий.

CF Industries заявила, что «все сотрудники и подрядчики, находившиеся на объекте во время инцидента, были благополучно эвакуированы».

В конце октября взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Navajo в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США). Это крупнейшее подобное предприятие в штате. В результате пострадали по меньшей мере три человека.