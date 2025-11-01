На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе Navajo в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США) в пятницу, 31 октября, произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере три человека пострадали. Им потребовалась госпитализация, передает Associated Press (AP). О причинах инцидента не сообщается.

По словам очевидцев, с территории завода повалил густой черный дым, которым заволокло значительную часть городских кварталов. Местным жителям рекомендовали закрыть все окна в помещениях и не выходить на улицу, сообщает телеканал штата KRQE. Местные власти на время перекрыли дороги вокруг завода.

Компания-оператор HF Sinclair, головной офис которой находится в Далласе (штат Техас), сообщила журналистам, что мониторинг воздуха по периметру предприятия не выявил никакой опасности.

Департамент окружающей среды штата объявил, что направит в Артезию своих специалистов для оценки ситуации с качеством воздуха.

НПЗ Navajo обеспечивает топливом юго-западные штаты США и способен перерабатывать 100 тыс. барр. в сутки, что делает его крупнейшим в Нью-Мексико, пишет Washington Post. Однако неясно, насколько его мощности были загружены в момент ЧП.