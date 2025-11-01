 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе Navajo в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США) в пятницу, 31 октября, произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере три человека пострадали. Им потребовалась госпитализация, передает Associated Press (AP). О причинах инцидента не сообщается.

По словам очевидцев, с территории завода повалил густой черный дым, которым заволокло значительную часть городских кварталов. Местным жителям рекомендовали закрыть все окна в помещениях и не выходить на улицу, сообщает телеканал штата KRQE. Местные власти на время перекрыли дороги вокруг завода.

Орбан не исключил «внешнюю атаку» на работающий на российской нефти НПЗ
Политика
Виктор Орбан

Компания-оператор HF Sinclair, головной офис которой находится в Далласе (штат Техас), сообщила журналистам, что мониторинг воздуха по периметру предприятия не выявил никакой опасности.

Департамент окружающей среды штата объявил, что направит в Артезию своих специалистов для оценки ситуации с качеством воздуха.

НПЗ Navajo обеспечивает топливом юго-западные штаты США и способен перерабатывать 100 тыс. барр. в сутки, что делает его крупнейшим в Нью-Мексико, пишет Washington Post. Однако неясно, насколько его мощности были загружены в момент ЧП.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Денис Малышев
Нью-Мексико НПЗ взрыв пострадавшие
Материалы по теме
В Венгрии произошел пожар на работающем на российской нефти НПЗ
Общество
В Румынии произошел взрыв на НПЗ ЛУКОЙЛа
Общество
Утечку аммиака обнаружили на НПЗ в Румынии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Бывший форвард клубов НХЛ подписал контракт с «Барысом» Спорт, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве ввели новые правила записи к врачу Общество, 15:13
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке Технологии и медиа, 15:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 15:09
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы Политика, 15:07
Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет Спорт, 15:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото Общество, 15:05 
Аналитики оценили изменение спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 15:05
На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв Общество, 15:05
В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО» Политика, 15:03
Год назад в России узаконили майнинг. Что изменилось и что дальше Крипто, 15:03
Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число Общество, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59