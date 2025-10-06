 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Киеве водитель маршрутки бросил в коллегу гранату

Фото: gunpKyiv / Telegram
Фото: gunpKyiv / Telegram

Водитель маршрутного такси в Киеве бросил в сторону другого водителя боевую гранату Ф-1, сообщила городская полиция в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным полиции, инцидент произошел на площадке одного из перевозчиков в Дарницком районе. Около 6 часов утра один из водителей бросил боевую гранату Ф-1 в сторону другого маршрутного такси, выезжавшего в рейс. После этого директор компании-перевозчика обратился в полицию.

В результате инцидента никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали бросившего боеприпас водителя, а также изъяли фрагменты боевой гранаты Ф-1. Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он объяснил свои действия желанием напугать одного из коллег, с которым долго конфликтовал.

В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты в квартире
Общество
Фото:Полиция Киева / Telegram

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Каждая из статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В мае женщина взорвала гранату в Николаевской области на юге Украины, в результате чего погибли она и трехлетний ребенок. Позже при обыске в доме женщины полиция изъяла более 100 патронов разного калибра к автоматическому оружию.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Украина водитель граната
Материалы по теме
Под Киевом мужчина бросил в полицейских гранату, ранив пятерых
Общество
В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета
Общество
Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в Киеве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как по выписке из ЕГРН обезопасить сделки с жильем: инструкция Росреестра Недвижимость, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40