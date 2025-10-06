В Киеве водитель маршрутки бросил в коллегу гранату

Фото: gunpKyiv / Telegram

Водитель маршрутного такси в Киеве бросил в сторону другого водителя боевую гранату Ф-1, сообщила городская полиция в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным полиции, инцидент произошел на площадке одного из перевозчиков в Дарницком районе. Около 6 часов утра один из водителей бросил боевую гранату Ф-1 в сторону другого маршрутного такси, выезжавшего в рейс. После этого директор компании-перевозчика обратился в полицию.

В результате инцидента никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали бросившего боеприпас водителя, а также изъяли фрагменты боевой гранаты Ф-1. Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он объяснил свои действия желанием напугать одного из коллег, с которым долго конфликтовал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Каждая из статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

