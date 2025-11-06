 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Восемь российских аэропортов ограничили полеты

Росавиация: аэропорты Самары и Краснодара ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения на полеты ввели аэропорты Самары и Краснодара. Аналогичные меры действуют в Саратове, Волгограде, Ульяновске, Иваново, Пензе и Ярославле

Аэропорты Краснодара и Самары ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

О мерах он сообщил в 03:41 мск.

Кореняко подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Число ограничивших полеты аэропортов выросло до шести
Общество

В ночь на 6 ноября аналогичные меры были задействованы и в других российских аэропортах: ограничения там постепенно вводили с 22:20 мск. Полеты были приостановлены в аэропортах Волгограда, Саратова, Иваново, Пензы, Ульяновска и Ярославля.

Ограничения на полеты в российских аэропортах, как правило, вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Таковая была объявлена, в частности, в Ярославской области.

