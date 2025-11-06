Восемь российских аэропортов ограничили полеты
Аэропорты Краснодара и Самары ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
О мерах он сообщил в 03:41 мск.
Кореняко подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 6 ноября аналогичные меры были задействованы и в других российских аэропортах: ограничения там постепенно вводили с 22:20 мск. Полеты были приостановлены в аэропортах Волгограда, Саратова, Иваново, Пензы, Ульяновска и Ярославля.
Ограничения на полеты в российских аэропортах, как правило, вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Таковая была объявлена, в частности, в Ярославской области.
