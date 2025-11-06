Число ограничивших полеты аэропортов выросло до шести
В аэропортах Пензы, Ульяновска и Ярославля временно ограничен прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
О мерах он написал в 02:46 мск.
Кореняко подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Таким образом, число аэропортов, которые с вечера ввели ограничения, достигло шести. Они продолжают действовать также в аэропортах Волгограда, Саратова и Иваново.
Ограничения на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
