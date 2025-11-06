 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число ограничивших полеты аэропортов выросло до шести

Росавиация: аэропорты Пензы, Ульяновска и Ярославля остановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Пензы, Ульяновска и Ярославля временно ограничен прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

О мерах он написал в 02:46 мск.

Кореняко подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Третий российский аэропорт ограничил полеты
Общество

Таким образом, число аэропортов, которые с вечера ввели ограничения, достигло шести. Они продолжают действовать также в аэропортах Волгограда, Саратова и Иваново.

Ограничения на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Ярославль Пенза Ульяновск приостановка полетов Росавиация беспилотники
Материалы по теме
Третий российский аэропорт ограничил полеты
Общество
В аэропорту Саратова во второй раз за два часа ограничили полеты
Политика
Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В десяти аэропортах в России ограничили полеты Политика, 04:19
Над Россией взошла «Бобровая Луна» Общество, 04:08
Дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Волгограде Политика, 04:01
Восемь российских аэропортов ограничили полеты Общество, 03:51
Telegraph рассказала о проблеме работы с ранеными в ВСУ по стандартам США Политика, 03:42
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине Политика, 03:30
Число ограничивших полеты аэропортов выросло до шести Общество, 03:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Politico узнало, что Джоли попала в Херсон пешком и без предупреждения Политика, 02:31
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом Политика, 02:21
Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе» Политика, 02:00
Победительницу конкурса «Мисс Земля» выбрали на Филиппинах Общество, 01:57
«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов Спорт, 01:54
Над Московской областью вновь заметили летящий болид Общество, 01:46