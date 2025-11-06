 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Третий российский аэропорт ограничил полеты

Росавиация: аэропорт Иваново ограничил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Иваново (Южный) временно остановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в 01:08 мск. Кореняко подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Саратова во второй раз за два часа ограничили полеты
Политика

Это третий российский аэропорт, где ввели ограничения с вечера. С 22:20 мск аналогичные меры продолжают действовать в аэрпорту Волгограда. Примерно в это же время их ввели в аэропорту Саратова, затем отменили, но в 00:19 мск задействовали вновь.

Полеты в российских аэропортах периодически ограничивают на фоне угрозы атак дронов.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иваново беспилотники Росавиация
