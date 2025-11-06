В аэропорту Саратова во второй раз за два часа ограничили полеты
Аэропорт Саратова (Гагарин) временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко
Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Об ограничениях Кореняко сообщил в 00:19 мск.
объявил о приостановке полетов в авиагавани. Полеты возобновили спустя чуть более чем полчаса — в 23:08 мск. Ограничения на прием и выпуск самолетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
