РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению

РАНХиГС возглавила рейтинг вузов в сфере государственного и муниципального управления, составленный RAEX. Всего в рейтинге 40 образовательных организаций, треть расположены в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте возглавила рейтинг вузов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ), составляемый RAEX. Академия в рейтинге получила 100 баллов.

Второе место занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», набравший 87,1 балла. Третье место у Московского государственного университета им. Ломоносова — 83 балла.

В первую пятерку также вошли Финансовый университет при правительстве России (82,7 балла) и Санкт-Петербургский государственный университет (71 балл).

Шестое место занял Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (70,2 балла), седьмое — МГИМО МИД России (60,8 балла), восьмое — Казанский (Приволжский) федеральный университет (58,6 балла). Замкнули десятку Тюменский государственный университет (56,3 балла) и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (56,1 балла).

Всего в рейтинг вошло 40 вузов из 20 городов России, на которые приходится суммарно около половины всех студентов, обучающихся по профилю ГМУ. Треть вузов рейтинга расположены в Москве, пять участников — в Санкт-Петербурге. В рейтинг также вошли по два вуза из Казани, Екатеринбурга, Краснодара и Самары.

В этом году методику рейтинга дополнили двумя новыми показателями: были проанализированы официальные статистические данные о высшем образовании свыше 400 тыс. действующих государственных гражданских служащих, также в систему оценки включен показатель успешности выступления студентов на профильных студенческих состязаниях, сообщили в RAEX.

В RAEX отметили, что популярность направления «государственное и муниципальное управление» растет в последние годы. Так, за год численность студентов бакалавриата и магистратуры на направлениях ГМУ возросла на 12%, тогда как средний прирост показателя в других предметных рейтингах RAEX составил 4%. Соответствующие программы есть в 228 российских вузах, однако почти две трети образовательных организаций готовят менее 100 студентов. Вузы, вошедшие в рейтинг RAEX, в среднем обучают по этим программам 360 человек в год.

В опубликованном в мае рейтинге вузов по направлению «государственное и муниципальное управление», составляемом группой «Интерфакс», первое место также заняла РАНХиГС. Второе место занял Финансовый университет при правительстве, третье — НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова занял четвертое место, пятое — Санкт-Петербургский государственный университет. Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.