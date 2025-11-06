 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению

РАНХиГС возглавила рейтинг вузов в сфере государственного и муниципального управления, составленный RAEX. Всего в рейтинге 40 образовательных организаций, треть расположены в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте возглавила рейтинг вузов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ), составляемый RAEX. Академия в рейтинге получила 100 баллов.

Второе место занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», набравший 87,1 балла. Третье место у Московского государственного университета им. Ломоносова — 83 балла.

В первую пятерку также вошли Финансовый университет при правительстве России (82,7 балла) и Санкт-Петербургский государственный университет (71 балл).

Шестое место занял Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (70,2 балла), седьмое — МГИМО МИД России (60,8 балла), восьмое — Казанский (Приволжский) федеральный университет (58,6 балла). Замкнули десятку Тюменский государственный университет (56,3 балла) и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (56,1 балла).

Всего в рейтинг вошло 40 вузов из 20 городов России, на которые приходится суммарно около половины всех студентов, обучающихся по профилю ГМУ. Треть вузов рейтинга расположены в Москве, пять участников — в Санкт-Петербурге. В рейтинг также вошли по два вуза из Казани, Екатеринбурга, Краснодара и Самары.

В этом году методику рейтинга дополнили двумя новыми показателями: были проанализированы официальные статистические данные о высшем образовании свыше 400 тыс. действующих государственных гражданских служащих, также в систему оценки включен показатель успешности выступления студентов на профильных студенческих состязаниях, сообщили в RAEX.

В RAEX отметили, что популярность направления «государственное и муниципальное управление» растет в последние годы. Так, за год численность студентов бакалавриата и магистратуры на направлениях ГМУ возросла на 12%, тогда как средний прирост показателя в других предметных рейтингах RAEX составил 4%. Соответствующие программы есть в 228 российских вузах, однако почти две трети образовательных организаций готовят менее 100 студентов. Вузы, вошедшие в рейтинг RAEX, в среднем обучают по этим программам 360 человек в год.

В опубликованном в мае рейтинге вузов по направлению «государственное и муниципальное управление», составляемом группой «Интерфакс», первое место также заняла РАНХиГС. Второе место занял Финансовый университет при правительстве, третье — НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова занял четвертое место, пятое — Санкт-Петербургский государственный университет. Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
вузы госуправление рейтинги
Материалы по теме
Минобрнауки в 2026 году выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест
Общество
Минобрнауки сообщило о росте на 11% числа принятых в вузы по олимпиадам
Общество
SuperJob назвал вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Петербурге переход на станцию метро затопило из-за прорыва трубы Общество, 13:33
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08
Как не провалить переговоры о зарплате — советы от Седы Каспаровой Образование, 13:08