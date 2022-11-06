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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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Расследованием пожара в Костроме займется центральный аппарат СК

Бастрыкин поручил передать дела о пожаре в Костроме в центральный аппарат СК
После пожара в ночном клубе «Полигон» возбудили три уголовных дела. Задержан один из посетителей и арестована директор компании, организовавшей работу заведения
Фото: Светлана Сергеева / ТАСС
Фото: Светлана Сергеева / ТАСС

Председатель Следственного комитета России поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела о пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме, сообщает СК.

Такое решение принято «в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий». Расследование будет вести Главное следственное управление СК России.

При пожаре в ночном клубе «Полигон» ночью 5 ноября погибли 13 человек. По делу задержан один из посетителей, а также арестована Наталья Беленогова — директор компании «Империя», которая организовала работу заведения.

По факту произошедшего возбуждено несколько дел — ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц), а также по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По одной из версий прокуратуры, пожар мог начаться после выстрела из сигнальной ракетницы. Как писала ГТРК «Кострома» это, предположительно, сделал один из посетителей после того, как в клубе началась драка. Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в помещении «Полигона», в частности были закрыты эвакуационные выходы.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Следственный комитет Александр Бастрыки уголовное дело Пожар Кострома
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