В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии

Мужчину задержали сотрудники ФСБ, его проверяют на причастность к совершению убийства, сообщил источник РБК. В ранее разосланных ориентировках подозреваемым в убийстве был назван другой человек

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. 52-летнего Алихана Осканова проверяют на причастность к убийству, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве. Его задержали сотрудники ФСБ.

О том, что в Москве задержали Алихана Осканова как возможного участника убийства, также сообщает телеканал РЕН-ТВ. О задержании в Москве мужчины по подозрению в убийстве ранее сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Имя задержанного они не указывали. Задержанный находился на месте происшествия во время убийства, уточнил источник «Интерфакса».

По данным Telegram-канала «112», задержан предполагаемый убийца Эльджаркиева.

Убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулхамеда произошло вечером 2 ноября на юго-западе Москвы. Преступник подошел к автомобилю, выстрелил практически в упор, после чего убежал. Был введен спецплан для поимки подозреваемого, однако задержать его по горячим следам не удалось.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).