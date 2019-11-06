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В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии
Мужчину задержали сотрудники ФСБ, его проверяют на причастность к совершению убийства, сообщил источник РБК. В ранее разосланных ориентировках подозреваемым в убийстве был назван другой человек
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. 52-летнего Алихана Осканова проверяют на причастность к убийству, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве. Его задержали сотрудники ФСБ.

О том, что в Москве задержали Алихана Осканова как возможного участника убийства, также сообщает телеканал РЕН-ТВ. О задержании в Москве мужчины по подозрению в убийстве ранее сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Имя задержанного они не указывали. Задержанный находился на месте происшествия во время убийства, уточнил источник «Интерфакса».

По данным Telegram-канала «112», задержан предполагаемый убийца Эльджаркиева.

Убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулхамеда произошло вечером 2 ноября на юго-западе Москвы. Преступник подошел к автомобилю, выстрелил практически в упор, после чего убежал. Был введен спецплан для поимки подозреваемого, однако задержать его по горячим следам не удалось.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Общество
Полицейские установили возможного убийцу главы центра «Э» Ингушетии

Источник РБК в ГУ МВД по Москве ранее рассказывал о том, что подозреваемым в убийстве является некий Курейш Картоев, который уехал из Москвы на автобусе в Хасавюрт, а в настоящее время может скрываться на территории Ингушетии.

Эльджаркиев возглавлял центр «Э» с лета 2018 года. Нападение в Москве стало уже не первым покушением на него. В январе этого года машину чиновника МВД обстреляли на трассе «Кавказ». Тогда он остался жив, пострадали только охранники.

Убийство Эльджаркиева прокомментировал в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Дело резонансное, идет работа, нужно дождаться результатов. Безусловно, исполнители и заказчики, если таковые имеются, должны быть найдены», — сказал он.

Авторы: Дмитрий Серков, Артем Филипенок
Теги: Ингушетия, убийство
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