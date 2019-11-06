Университет из России вошел в топ-100 лучших бизнес-вузов мира

Восемь российских университетов вошли в четыре предметных рейтинга (по направлениям «Бизнес и экономика», «Образование», «Право» и «Социальные науки»), представленных 6 ноября британским изданием Times Higher Education (THE).
При этом два университета попали в топ-100 двух из этих рейтингов: Казанский федеральный университет (КФУ) занял 94-е место в предметном рейтинге «Образование», а Высшая школа экономики (ВШЭ) — 94-е место в рейтинге «Бизнес и экономика».
Кроме того, в рейтинг «Образование» попали:
- Московской государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) — 201–250 места;
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) — 301–400 места;
- Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — 401+ места;
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) — 401+ места.
В рейтинг «Бизнес и экономика» наряду с ВШЭ вошли: