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Университет из России вошел в топ-100 лучших бизнес-вузов мира
Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики вошли в топ-100 лучших вузов мира в предметных рейтингах «Образование» и «Бизнес и экономика»
Казанский федеральный университет (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Восемь российских университетов вошли в четыре предметных рейтинга (по направлениям «Бизнес и экономика», «Образование», «Право» и «Социальные науки»), представленных 6 ноября британским изданием Times Higher Education (THE).

При этом два университета попали в топ-100 двух из этих рейтингов: Казанский федеральный университет (КФУ) занял 94-е место в предметном рейтинге «Образование», а Высшая школа экономики (ВШЭ) — 94-е место в рейтинге «Бизнес и экономика».

Кроме того, в рейтинг «Образование» попали:

  • Московской государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) — 201–250 места;
  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) — 301–400 места;
  • Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — 401+ места;
  • Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) — 401+ места.

В рейтинг «Бизнес и экономика» наряду с ВШЭ вошли:

  • МГУ — 126–150 места;
  • СПбПУ — 251–300 места;
  • КФУ — 301–400 места;
  • Российский университет дружбы народов (РУДН) — 301–400 места;
  • Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 301–400 места;
  • УрФУ — 401–500 места.

Высшая школа экономики оказалась единственным российским вузом, представленным в предметном рейтинге «Право» (151+ место).

В четвертом рейтинге — «Социальные науки» — ВШЭ стоит (151–175 места) выше всех остальных российских вузов. Кроме нее в рейтинг вошли:

  • КФУ — 401–500 места;
  • МГУ — 401–500 места;
  • СПбГУ — 401–500 места;
  • РУДН — 501–600 места;
  • ТГУ — 501–600 места;
  • УрФУ — 601+ места. 

В THE пояснили, что при составлении предметных рейтингов используют 13 индикаторов эффективности, которые группируются по пяти направлениям:

  • преподавание (среда обучения);
  • исследования (объем, доход и репутация);
  • цитирования (влияние исследований);
  • международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования);
  • доход от производственной деятельности (передача знаний).

Те же индикаторы (но с другим весом) используются и при составлении мирового рейтинга университетов THE. В 2019 году в него попали 39 российских вузов, при этом лучшим из них оказался МГУ, поднявшийся за год на десять строчек и занявший 189-е место среди всех университетов мира.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МГУ, университеты, ВШЭ
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МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге университетов мира по версии THE
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