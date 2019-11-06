Университет из России вошел в топ-100 лучших бизнес-вузов мира

Университет из России вошел в топ-100 лучших бизнес-вузов мира

Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики вошли в топ-100 лучших вузов мира в предметных рейтингах «Образование» и «Бизнес и экономика»

Казанский федеральный университет (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Восемь российских университетов вошли в четыре предметных рейтинга (по направлениям «Бизнес и экономика», «Образование», «Право» и «Социальные науки»), представленных 6 ноября британским изданием Times Higher Education (THE).

При этом два университета попали в топ-100 двух из этих рейтингов: Казанский федеральный университет (КФУ) занял 94-е место в предметном рейтинге «Образование», а Высшая школа экономики (ВШЭ) — 94-е место в рейтинге «Бизнес и экономика».

Кроме того, в рейтинг «Образование» попали:

Московской государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) — 201–250 места;

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) — 301–400 места;

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — 401+ места;

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) — 401+ места.

В рейтинг «Бизнес и экономика» наряду с ВШЭ вошли: