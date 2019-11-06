Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

Песков заявил, что не знаком с исследованием социологов о запросе общества на перемены, но отметил, что всегда были те, кто хочет «скачкообразных» изменений, и те, кто выступает за плавные реформы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он прокомментировал опрос Левада-центра и Московского центра Карнеги, согласно которому за необходимость решительных перемен выступают 59% россиян.

Он отметил, что не знаком с результатами исследования и потому не знает, с какой степенью доверия можно к нему относиться.

«Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются», — ответил Песков на вопрос о том, разделяют ли в Кремле желание россиян о реформах и считают ли, что для этого нужно изменить политическую систему.