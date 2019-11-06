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Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены
Песков заявил, что не знаком с исследованием социологов о запросе общества на перемены, но отметил, что всегда были те, кто хочет «скачкообразных» изменений, и те, кто выступает за плавные реформы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он прокомментировал опрос Левада-центра и Московского центра Карнеги, согласно которому за необходимость решительных перемен выступают 59% россиян.

Он отметил, что не знаком с результатами исследования и потому не знает, с какой степенью доверия можно к нему относиться.

«Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются», — ответил Песков на вопрос о том, разделяют ли в Кремле желание россиян о реформах и считают ли, что для этого нужно изменить политическую систему.

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По данным социологов, необходимость решительных перемен в стране поддерживают 59% респондентов (два года назад их было 42%), тогда как 31% выступают за незначительные изменения, а 8% хотят оставить все как есть. При этом 34% опрошенных считают, что перемены можно провести в действующей политической системе, а 53% уверены, что реформы возможны только при изменении системы.

К наиболее острым проблемам, стоящим перед обществом, россияне отнесли рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию (41%), безработицу (36%), а также недоступность медицины (30%) и несправедливое распределение доходов (29%).

В первую очередь респонденты считают нужным повысить пенсии, зарплаты и уровень жизни (24%), сменить власть (13%), снизить тарифы ЖКХ и цены на лекарства и продукты (11%), а также бороться с коррупцией (10%).

Социологи отметили, что запрос на серьезные изменения растет, но готовности к социальной плате за них у общества еще нет.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков
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