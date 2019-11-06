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Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
Средний размер чаевых для официантов в ресторанах и кафе за семь месяцев текущего года составил 7,5% от чека. Больше всего на чай оставляли в марте — 96 руб., меньше всего — в апреле
Фото: Леонов Евгений / ТАСС

В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета. Об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанка, поступившего в РБК. 

За семь месяцев текущего года 40,3% пользователей мобильного приложения SberFood оставляли на чай в среднем 88,5 руб. Часть посетителей ресторанов при этом не пользовались сервисом платежей либо оставляли на чай наличными.

В денежном выражении размер чаевых оказался в сентябре на 8,4% меньше, чем в марте — тогда чаевые для официантов были самыми большими, 96 руб. Меньше всего на чай в кафе оставляли в июле — 74 руб. 

Чаще всего посетители ресторанов и кафе оставляли на чай в августе (42,6% клиентов), а реже всего — в апреле (36,9%). При этом отмечается, что те, кто оставлял положительный отзыв о заведении, поощряли чаевыми официантов в два раза чаще, чем те, кто отзывался негативно. 

Сбербанк запустил платформу SberFood на базе приложений Plazius и «Афиша. Рестораны» 28 октября. В новом мобильном приложении есть подборки ресторанов от «Афиши», лента скидок и специальных предложений заведений, бонусная программа, возможность поставить оценку ресторану и оплатить счет без официанта по номеру стола. Авторизоваться можно при помощи мобильного телефона или «Сбербанк ID».   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Сбербанк, ресторан, чаевые
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