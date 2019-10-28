Сбербанк запустил сервис для похода в рестораны

Сбербанк запустил приложение SberFood, через него пользователь может забронировать столик, заказать блюдо и оплатить счет. Автоматизация должна повысить скорость обслуживания и сделать возможными персональные скидки

Фото: DPA / ТАСС

В понедельник Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустили мобильное приложение SberFood. Об этом РБК рассказал гендиректор FoodPlex Никита Нечаев.

Он пояснил, что новое приложение создано на базе уже существующих алгоритмов, которые используются в приложениях Plazius и «Афиша-Рестораны», принадлежащих компании FoodPlex. Пользователям, у которых уже было установлено приложение Plazius, оно предложит сделать обновление, после чего сменит название на SberFood.

«Частично новый сервис дублирует уже существующий функционал (бронь столика и оплата заказа онлайн и безналичные чаевые), но у него также появились новые возможности — подборки «Афиша-Рестораны», а также предварительный заказ еды и напитков, которые будут готовы к моменту, когда вы придете в кафе», — уточнил Нечаев. Суть приложения в том, чтобы сопровождать клиента с момента, когда у него возникла мысль пойти в ресторан, до момента, когда он из этого ресторана вышел, и сделать весь процесс максимально бесшовным. «Несмотря на то что SberFood использует механики Plazius, технологически это новая платформа, которая создавалась с нуля», — пояснил Нечаев.

В новое приложение интегрированы подборки ресторанов от «Афиша-Рестораны», лента скидок и специальных предложений заведений в городе, бонусная программа, возможность поставить оценку ресторану и оплатить счет без официанта по номеру стола. По словам Нечаева, набор опций будет расширяться, а приложение совершенствоваться.

Также в приложении есть функция безналичных чаевых. «Многие люди перестали носить с собой наличные деньги, и при оплате заказа картой официанты остаются без чаевых. В SberFood можно выбрать сумму, которая поступит официанту на счет», — пояснил Нечаев.