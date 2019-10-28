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Сбербанк запустил сервис для похода в рестораны
Сбербанк запустил приложение SberFood, через него пользователь может забронировать столик, заказать блюдо и оплатить счет. Автоматизация должна повысить скорость обслуживания и сделать возможными персональные скидки
Фото: DPA / ТАСС

В понедельник Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустили мобильное приложение SberFood. Об этом РБК рассказал гендиректор FoodPlex Никита Нечаев.

Он пояснил, что новое приложение создано на базе уже существующих алгоритмов, которые используются в приложениях Plazius и «Афиша-Рестораны», принадлежащих компании FoodPlex. Пользователям, у которых уже было установлено приложение Plazius, оно предложит сделать обновление, после чего сменит название на SberFood.

«Частично новый сервис дублирует уже существующий функционал (бронь столика и оплата заказа онлайн и безналичные чаевые), но у него также появились новые возможности — подборки «Афиша-Рестораны», а также предварительный заказ еды и напитков, которые будут готовы к моменту, когда вы придете в кафе», — уточнил Нечаев. Суть приложения в том, чтобы сопровождать клиента с момента, когда у него возникла мысль пойти в ресторан, до момента, когда он из этого ресторана вышел, и сделать весь процесс максимально бесшовным. «Несмотря на то что SberFood использует механики Plazius, технологически это новая платформа, которая создавалась с нуля», — пояснил Нечаев.

В новое приложение интегрированы подборки ресторанов от «Афиша-Рестораны», лента скидок и специальных предложений заведений в городе, бонусная программа, возможность поставить оценку ресторану и оплатить счет без официанта по номеру стола. По словам Нечаева, набор опций будет расширяться, а приложение совершенствоваться.

Также в приложении есть функция безналичных чаевых. «Многие люди перестали носить с собой наличные деньги, и при оплате заказа картой официанты остаются без чаевых. В SberFood можно выбрать сумму, которая поступит официанту на счет», — пояснил Нечаев.

Авторизоваться в приложении пользователь сможет с помощью мобильного телефона или Сбербанк ID (единого идентификатора для входа в сервисы банка и его партнеров).

Пока SberFood работает для 52 тыс. ресторанов в 72 городах, но не во всех точках доступен полный набор опций. Как пояснил Нечаев, ресторан выбирает самостоятельно, какие именно возможности предоставить своим посетителям.

По словам Нечаева, сумма заказов, оплаченных через Plazius, составляет более 90 млн руб. в месяц, а активная месячная аудитория — 600 тыс. пользователей. Сбербанк и FoodPlex рассчитывают, что с запуском SberFood эти показатели увеличатся в разы. «Проникновение цифровых технологий в ресторанный рынок невысокое, и основным драйвером здесь являются рестораны быстрого питания. SberFood, помимо того что он удобен пользователям, предоставляет новые маркетинговые инструменты самим ресторанам и дает им представление о поведении и предпочтении клиентов. Уверен, что сервис будет востребован у рынка», — отметил Нечаев.

Что даст рестораторам новое приложение от Сбербанка — в материале «РБК Pro».

Авторы: Александра Посыпкина, Елена Сухорукова
Теги: рестораны, доставка еды, Rambler Group, Сбербанк
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