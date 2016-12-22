ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,53 65,42 EUR Нал. 75,92 74,72 USD Бирж. 65,89 -0,31 EUR Бирж. 75,21 -0,23 USD ЦБ. 65,99 +0,41 EUR ЦБ. 75,32 +0,33 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6486,00 +3,10 IMOEX 2409,82 +1,34% RTSI 1152,14 +1,53% Brent 72,87 -0,04% DJIA 25512,71 +0,20% Nasdaq 7376,58 +0,68%
Замглавы подмосковного Красногорска арестован за взятку в 2,8 млн руб.
Лента новостей
Reuters узнал о штрафах «Роснефти» для просрочивших платежи из-за санкций 18:10, Бизнес «Роснефть» сообщила о планах по увеличению добычи в 2018 и 2019 годах 18:10, Бизнес Лавров выразил беспокойство активностью НАТО у границ России 18:03, Политика Дацюк получил приз самому ценному хоккеисту сборной России сезона-2017/18 18:01, Спорт FT узнала о решении форума в Давосе не приглашать Дерипаску и Костина 18:01, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 17:52, РБК и Lenovo РЖД удалось отстоять экспортную надбавку 17:52, Бизнес Медведев назначил лауреата конкурса «Лидеры России» замом главы Минстроя 17:43, Политика «Новая газета» связала дочь главы ракетной корпорации с ее госзакупками 17:40, Общество РАНХиГС нашла подрядчика для реконструкции бизнес-центра «Зенит» в Москве 17:32, Бизнес Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 17:26, РБК и Schneider Electric Защита подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских обжаловала арест 17:20, Общество «Это пузырь»: Народный банк Китая призвал не переоценивать блокчейн 17:16, Крипто Канадская нефть подешевела до $20 за баррель: как на этом заработать 17:15, Quote Капитал на квадратных метрах: во что вложить деньги начинающему инвестору 17:07, Недвижимость В Солсбери начал работу закрытый после отравления Скрипалей ресторан 17:04, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 17:01, РБК и Volkswagen Кадыров заявил о планах развивать туризм на границе с Ингушетией 16:50, Общество Замглавы подмосковного Красногорска арестован за взятку в 2,8 млн руб. 16:47, Общество «Роскосмос» сообщил о сбое компьютера на МКС 16:46, Общество Как сохранить прическу в холода и избавиться от электризации волос 16:38, Стиль Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 16:25, РБК и Открытие Степашин попросил включить книгоиздателей в антипиратский меморандум 16:24, Политика В Иркутске грузовик протаранил стену торгового центра 16:16, Общество В Подмосковье впервые выписали штраф за нескошенный борщевик 16:16, Общество Сеть «О’Кей» запустила третью благотворительную акцию «Добрая покупка» 16:13, Партнерский материал При обрушении домов в Марселе погибли два человека 16:07, Общество ЛУКОЙЛ и Eni договорились о перераспределении долей в проектах в Мексике 16:06, Бизнес
Замглавы подмосковного Красногорска арестован за взятку в 2,8 млн руб.
Общество, 16:47
0
Замглавы подмосковного Красногорска арестован за взятку в 2,8 млн руб.
Замглавы администрации городского округа Красногорск арестован за взятку, сообщает СКР. По данным «Коммерсанта», речь идет о Дмитрии Феоктистове, который отвечал за земельно-имущественные отношения
Дмитрий Феоктистов (Фото: krasnogorsk-adm.ru)

В Подмосковье арестован заместитель главы администрации городского округа Красногорск, сообщает Следственный комитет по Московской области. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что 30 октября чиновник через посредника получил 2,8 млн руб. за нерасторжение договора аренды участка от генерального директора неназванной фирмы. Кроме того, чиновник должен был помочь изменить вид разрешенного использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы, уточняет СКР.

Для передачи денег был привлечен посредник, которого правоохранительные органы также задержали. Посреднику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Мэр Красногорска стал основным кандидатом на пост главы Башкирии
Политика

«По ходатайству следствия судом в отношении заместителя главы администрации г.о. Красногорск избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника — в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СКР.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова, а также юриста Михаила Булгакова, который выступал посредником при передаче взятки от руководства ООО «Планета юности и детства».

Правоохранительные органы задержали сначала Булгакова, а после этого в администрации Красногорска был задержан Феоктистов. Булгаков свою вину признал и стал сотрудничать со следствием, Феоктистов сослался на ст. 51 Конституции и отказался от показаний, указал «Коммерсантъ».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Красногорск , взятка
Главное
FT узнала о решении форума в Давосе не приглашать Дерипаску и Костина Политика
Материалы по теме
Глава Мособлизбиркома возглавит Красногорск Политика
Мэр Красногорска стал основным кандидатом на пост главы Башкирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter