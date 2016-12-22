Замглавы подмосковного Красногорска арестован за взятку в 2,8 млн руб.

Замглавы администрации городского округа Красногорск арестован за взятку, сообщает СКР. По данным «Коммерсанта», речь идет о Дмитрии Феоктистове, который отвечал за земельно-имущественные отношения

Дмитрий Феоктистов (Фото: krasnogorsk-adm.ru)

В Подмосковье арестован заместитель главы администрации городского округа Красногорск, сообщает Следственный комитет по Московской области. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что 30 октября чиновник через посредника получил 2,8 млн руб. за нерасторжение договора аренды участка от генерального директора неназванной фирмы. Кроме того, чиновник должен был помочь изменить вид разрешенного использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы, уточняет СКР.

Для передачи денег был привлечен посредник, которого правоохранительные органы также задержали. Посреднику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«По ходатайству следствия судом в отношении заместителя главы администрации г.о. Красногорск избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника — в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СКР.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова, а также юриста Михаила Булгакова, который выступал посредником при передаче взятки от руководства ООО «Планета юности и детства».

Правоохранительные органы задержали сначала Булгакова, а после этого в администрации Красногорска был задержан Феоктистов. Булгаков свою вину признал и стал сотрудничать со следствием, Феоктистов сослался на ст. 51 Конституции и отказался от показаний, указал «Коммерсантъ».