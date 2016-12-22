Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании

Авто Спорт Недвижимость Quote Телеканал Газета Журнал РБК+ Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,01 -0,19 EUR Бирж. 75,25 -0,18 Brent 72,63 -0,37% USD Нал. 66,51 65,55 EUR Нал. 75,83 74,79 USD ЦБ 65,99 0,41 EUR ЦБ 75,32 0,33 EUR/USD 1,1399 0,0006 BTC/USD Бирж. 6 399,53 -4,58 IMOEX 2 406,85 1,22% RTSI 1 148,58 1,21% DJIA 25 459,57 -0,01% Nasdaq 7 326,66 0,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Авто
Спорт
Недвижимость
Quote
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Китайский юань/Рубль ₽9,45 (-1,05%) прогноз Альпари к 20.11.18 Купить
Аэрофлот ₽111 (+8,02%) прогноз Ренессанс Капитал к 02.11.19 Купить
CBS $54 (-5,91%) прогноз Barclays Capital к 03.08.19 Купить
Доллар/Рубль ₽66,5 (+0,74%) прогноз Dukascopy Bank SA к 13.11.18 Купить
Золото $1 275 (+3,16%) прогноз Societe Generale к 31.03.19
Китайский юань/Рубль ₽9,45 (-1,05%) прогноз Альпари к 20.11.18 Купить
Аэрофлот ₽111 (+8,02%) прогноз Ренессанс Капитал к 02.11.19 Купить
CBS $54 (-5,91%) прогноз Barclays Capital к 03.08.19 Купить
Доллар/Рубль ₽66,5 (+0,74%) прогноз Dukascopy Bank SA к 13.11.18 Купить
Золото $1 275 (+3,16%) прогноз Societe Generale к 31.03.19
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 65,99 (+0,41) Quote, 14:13 Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 75,32 (+0,33) Quote, 14:13
Порошенко заявил о задержании организатора убийства чиновницы из Херсона Общество, 14:47 Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании Общество, 14:42 15 пар удобной и красивой обуви на зиму Pink, 14:40 Тест: хорошо ли вы знаете хоккей РБК и Mastercard, 14:32 Кремль признал влияние Москвы на руководство ДНР и ЛНР Политика, 14:32 «Роснефть» списала более 130 млрд руб. из-за заморозки цен на бензин Бизнес, 14:26 Отстраненный за «неподобающее поведение» главред Meduza вернется к работе Технологии и медиа, 14:25 Цены на бензин на бирже выросли вопреки договоренностям с нефтяниками Экономика, 14:24 Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру РБК и Экспострой на Нахимовском, 14:22 Тульский «Арсенал» опроверг информацию об уходе Кононова в «Спартак» Спорт, 14:20 Идея по инвестированию: стоит ли покупать токен CyberMiles Крипто, 14:11 В ООН заявили об обнаружении 202 массовых захоронений жертв ИГ в Ираке Политика, 14:09 Генпрокурор Украины Луценко пообещал уйти в отставку Политика, 14:07 Глава подтопленного района в Краснодарском крае подал в отставку Политика, 13:58
Общество , 14:42
0
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
Обвинения выдвинуты в адрес Руслана Шамсуарова, который ранее был приговорен к исправительным работам как участник «гонок» на Gelandewagen
Руслан Шамсуаров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Руслана Шамсуарова, сына вице-президента ЛУКОЙЛа Азата Шамсуарова, обвинили в изнасиловании, сообщил РЕН ТВ без указания источников информации. Четвертого ноября в отдел полиции района Дорогомилово обратилась 23-летняя Вероника Максимова, прописанная в Ростове-на-Дону, которая рассказала, что 2 ноября в Москве в доме на улице Площадь Победы ее изнасиловал знакомый по имени Руслан, рассказал РБК источник в территориальном отделе полиции. «Девушка написала заявление в полицию», — отметил собеседник. Он добавил, что Максимова изучает в одном из московских вузов психологию.

По данным РЕН ТВ, Шамсуаров настаивал, что секс был добровольным, но потом девушка «заявила о своем сложном финансовом положении» и потребовала денег. Мужчина их не дал, и она обратилась в полицию, говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа, в компании от комментариев отказались. РБК также направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Руслан Шамсуаров был участником гонок на автомобиле Gelandewagen, которые он в компании знакомых устроил в мае 2016 года. Он в компании Мары Багдасарян и других людей разогнался до скорости 250 км/ч, за машиной, в которой они находились, гналась полиция. Находившиеся в машине вели прямую трансляцию в приложении Periscope. Суд признал Шамсуарова виновным в оскорблении сотрудников ДПС (во время погони он называл их «мусорами, дебилами и придурками») и назначил ему 300 часов обязательных работ, внедорожник был конфискован.

Шамсуаров в суде настаивал, что не был за рулем и что никто не заметил патруль ДПС. Один из патрульных кинул жезл в автомобиль, молодые люди решили разобраться, зачем он это сделал, тогда их стали преследовать полицейские, утверждал на суде Шамсуаров.​
Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Гатинский
При участии: Людмила Подобедова, Валерий Романов
Теги: Руслан Шамсуаров
Следующая новость раздела
Материалы по теме
В Москве лишенную прав Багдасарян поймали за рулем автомобиля
Общество
Суд отклонил иск Мары Багдасарян о возвращении ей водительских прав
Общество
Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter