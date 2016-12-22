В Москве лишенную прав Багдасарян поймали за рулем автомобиля

В Москве задержали за вождение без прав стритрейсершу Мару Багдасарян. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Mercedes девушки был остановлен 7 июня около 1:30 мск на 3-й Магистральной улице. Водитель не смогла предоставить инспекторам водительское удостоверение. В полиции отметили, что проверка по базам данных показала, что она не имела права управлять автомобилем.

Машину задержали и доставили на специализированную стоянку.

В отношении Багдасарян составили протокол об административном правонарушении по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Багдасарян была лишена права на вождение транспортных средств по решению суда в марте 2017 года после того, как у нее выявили эпилепсию. Несмотря на это, девушку позднее неоднократно задерживали за ​рулем автомобиля.

В мае Д​​орогомиловский суд Москвы отклонил иск стритрейсерши к отделу ГИБДД, который отказался выдать ей водительские права.

Багдасарян получила известность как участница гонок на Gelandewagen в мае 2016 года. Тогда вместе с ней были сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков. После этого ее неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД.

