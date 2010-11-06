Последний полет шаттла Discovery отложен на месяц

Специалисты Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) второй раз за день перенесли дату последнего в истории старта американского корабля многоразового использования Discovery STS-133 к Международной космической станции (МКС).

Ранее в течение дня, 5 ноября, в связи с утечкой водорода во время заправки шаттла было принято решение о переносе запуска на 8 ноября. Однако специалисты, готовящие челнок к полету на МКС решили перестраховаться и без спешки закончить ликвидацию утечки топлива. Теперь старт Discovery запланирован на 30 ноября, передает Би-би-си.

Отметим, изначально планировалось, что в свой последний полет шаттл Discovery отправится 1 ноября 2010г., однако по разным причинам последний запуск челнока продолжает откладываться. Трижды дату запуска переносили из-за технических неполадок, один раз - из-за плохих погодных условий.

Напомним, главной задачей последнего полета Discovery является доставка и установка на американском сегменте МКС постоянного многоцелевого модуля, дооснащение станции дополнительным оборудованием и расходуемыми материалами. В составе экипажа корабля шестеро американских астронавтов: Стивен Линдси, Эрик Бо, Элвин Дрю, Тимоти Копра, Майкл Барратт, Николь Стотт.

Discovery - третий многоразовый космический транспортный корабль NASA. Он был передан в эксплуатацию в ноябре 1982г., а первый полет совершил в 1984г. В настоящий момент Discovery - старейший из находящихся в эксплуатации шаттлов в США. За свою 26-летнюю службу челнок совершил 39 полетов в космос.

Как только Discovery передадут в музей после его последнего полета, в распоряжении NASA останется лишь один шаттл - Endeavour. Он должен совершить два полета в космос - в феврале и марте 2011г. Состоятся ли еще рейсы челнока на земную орбиту, пока не ясно. Конгресс США еще не голосовал по вопросу выделения средств на эти цели.

NASA постепенно сворачивает программу шаттлов и переносит свои усилия на создание космических кораблей, способных доставлять человека на астероиды и Марс.