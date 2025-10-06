Собянин сообщил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро

Станции «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк» построят на Троицкой линии метро в Москве. По словам Собянина, после ограждения и геологоразведки начнется активное сооружение будущих станций

В Москве приступили к строительству второго этапа Троицкой линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций, после — активное сооружение станционных комплексов», — объяснил он.

В ходе второго этапа построят следующие станции линии:

«Сосенки» — будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032;

«Летово» — ее построят напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом № 8429;

«Десна» — будет расположена на пересечении улицы Центральной и шоссе Ракитки;

«Кедровая» — запланирована на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе;

«Ватутинки» — построят в Троицке, возле третьего корпуса дома 2 по улице Кварцевой;

«Троицк» — место расположения этой станции метро еще выбирается.

Собянин отметил, что запуск нового участка разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также близлежащие дороги.

Завершить строительство планируется в 2029 году.

Собянин и президент России Владимир Путин открыли станции первого этапа Троицкой линии 13 сентября. Глава государства и мэр Москвы открыли станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Они связали действующие участки ветки с Большой кольцевой линией и Московским центральным кольцом.

Троицкая линия московского метро — это проект, который свяжет центр столицы с Новой Москвой и городом Троицком. Строительство началось в 2018 году. После его завершения в 2030 году Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метрополитене, ее протяженность составит 43,3 км, а пассажиропоток превысит 325 тыс. человек в день.

В конце июля Собянин сообщал, что до 2030 года в столице построят около 30 станций, еще столько же — в последующие пять лет. По словам мэра, помимо Троицкой ведется строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. Рассматривается также проект новой линии до Сколково. В среднем в Москве будет прибавляться около шести станций метро ежегодно.