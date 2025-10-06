Собянин сообщил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро
В Москве приступили к строительству второго этапа Троицкой линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций, после — активное сооружение станционных комплексов», — объяснил он.
В ходе второго этапа построят следующие станции линии:
- «Сосенки» — будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032;
- «Летово» — ее построят напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом № 8429;
- «Десна» — будет расположена на пересечении улицы Центральной и шоссе Ракитки;
- «Кедровая» — запланирована на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе;
- «Ватутинки» — построят в Троицке, возле третьего корпуса дома 2 по улице Кварцевой;
- «Троицк» — место расположения этой станции метро еще выбирается.
Собянин отметил, что запуск нового участка разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также близлежащие дороги.
Завершить строительство планируется в 2029 году.
Собянин и президент России Владимир Путин открыли станции первого этапа Троицкой линии 13 сентября. Глава государства и мэр Москвы открыли станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Они связали действующие участки ветки с Большой кольцевой линией и Московским центральным кольцом.
Троицкая линия московского метро — это проект, который свяжет центр столицы с Новой Москвой и городом Троицком. Строительство началось в 2018 году. После его завершения в 2030 году Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метрополитене, ее протяженность составит 43,3 км, а пассажиропоток превысит 325 тыс. человек в день.
В конце июля Собянин сообщал, что до 2030 года в столице построят около 30 станций, еще столько же — в последующие пять лет. По словам мэра, помимо Троицкой ведется строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. Рассматривается также проект новой линии до Сколково. В среднем в Москве будет прибавляться около шести станций метро ежегодно.
