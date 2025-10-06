МВД опровергло запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте

Волк: МВД не получало жалоб о запрете на выезд из-за ошибки в загранпаспорте

Россияне не жаловались в МВД на сложности с пересечением границы из-за текста, наехавшего на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи», сообщило ведомство. АТОР тоже не нашла подтверждений этой проблеме: «Навскидку — бред полный»

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Наложение текста в загранпаспорте не является причиной для отказа в выезде за границу, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности», — написала она и напомнила, что закон устанавливает ограниченный перечень оснований недействительности загранпаспорта.

Со слов Волк, МВД не получало обращений или жалоб по этому поводу. «Вместе с тем рекомендуем гражданам при получении заграничного паспорта быть внимательными и тщательно проверять правильность внесенных в него сведений», — добавила она.

О проблемах при выезде за рубеж из-за наползания текста в загранпаспорте сообщил телеграм-канал Shot. По его сведениям, десятки россиян не смогли пересечь границу, поскольку в их загранпаспортах текст был напечатан не строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а прямо на них. Паспорта с такими ошибками пограничники считают недействительными, дефектными и плохо читаемыми, утверждал Shot.

«Навскидку — бред полный. При выдаче паспорта всегда просят вычитать, все ли корректно. Наползание текста не могло пройти незамеченным», — оценила эти сведения Ассоциация туроператоров России (АТОР) в комментарии РБК.

Загранпаспорт признается недействительным при наличии физических повреждений: разрывов страниц, потертостей, повреждений защитных элементов, технических дефектов: нечитаемости машиночитаемой зоны, наложения текста, деформации печати, а также при формальных основаниях: истечении срока действия, изменении данных владельца, утере, рассказал РБК эксперт Российского союза туроператоров Михаил Абасов.