АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
Наползание текста в загранпаспортах не могло стать причиной запрета на выезд за границу, поскольку при выдаче документа его содержание проверяется гражданином, который бы заметил ошибку. Об этом РБК заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Навскидку - бред полный. При выдаче паспорта всегда просят вычитать, все ли корректно. Наползание текста не могло пройти незамеченным», — заявили там.
О проблемах при выезде за рубеж из-за наползания текста в загранпаспорта сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, десятки россиян столкнулись с тем, что текст в их документах написан не строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а прямо на них. Паспорта с такими ошибками пограничники считают недействительными, дефектными и плохо читаемыми, утверждает Shot.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД.
Любые дефекты паспорта могут стать причиной отказа во въезде в другую страну, ведь этот документ основной для пересечения границы, рассказал РБК эксперт Российского союза туроператоров (РСТ) Михаил Абасов.
«Документ признается недействительным при наличии физических повреждений: разрывов страниц, потертостей, повреждений защитных элементов, технических дефектов: нечитаемости машиночитаемой зоны, наложения текста, деформации печати, а также при формальных основаниях: истечении срока действия, изменении данных владельца, утере», — рассказал Абасов РБК.
Профилактика лучше лечения, подчеркнул Абасов: путешественникам стоит заранее проверять состояние своих документов и не откладывать замену паспорта на последний момент, поскольку лучше потратить день на проверку документов дома, чем потерять отпуск и деньги на границе.
