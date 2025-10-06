 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Наползание текста в загранпаспортах не могло стать причиной запрета на выезд за границу, поскольку при выдаче документа его содержание проверяется гражданином, который бы заметил ошибку. Об этом РБК заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Навскидку - бред полный. При выдаче паспорта всегда просят вычитать, все ли корректно. Наползание текста не могло пройти незамеченным», — заявили там.

О проблемах при выезде за рубеж из-за наползания текста в загранпаспорта сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, десятки россиян столкнулись с тем, что текст в их документах написан не строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а прямо на них. Паспорта с такими ошибками пограничники считают недействительными, дефектными и плохо читаемыми, утверждает Shot.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД.

Путин заявил о скором вводе безвизового режима для туристов из Китая
Политика
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Любые дефекты паспорта могут стать причиной отказа во въезде в другую страну, ведь этот документ основной для пересечения границы, рассказал РБК эксперт Российского союза туроператоров (РСТ) Михаил Абасов.

«Документ признается недействительным при наличии физических повреждений: разрывов страниц, потертостей, повреждений защитных элементов, технических дефектов: нечитаемости машиночитаемой зоны, наложения текста, деформации печати, а также при формальных основаниях: истечении срока действия, изменении данных владельца, утере», — рассказал Абасов РБК.

Профилактика лучше лечения, подчеркнул Абасов: путешественникам стоит заранее проверять состояние своих документов и не откладывать замену паспорта на последний момент, поскольку лучше потратить день на проверку документов дома, чем потерять отпуск и деньги на границе.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
АТОР Ассоциация туропертаоров России туризм путешествия загранпаспорт
Материалы по теме
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии
Политика
МВД проиграло иск о срыве тура из-за неправильного пола в загранпаспорте
Общество
Суд разрешил россиянам не замечать мелкие ошибки в загранпаспортах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как по выписке из ЕГРН обезопасить сделки с жильем: инструкция Росреестра Недвижимость, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40