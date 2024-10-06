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Умер актер, сыгравший «депутата Наливкина»

Умер актер Андрей Неретин, сыгравший «депутата Наливкина»
Андрей Неретин
Андрей Неретин (Фото: BARAKuda / YouTube)

Актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Виталия Наливкина в скетч-шоу BARAKuda на YouTube, умер в возрасте 48 лет, сообщает NewsVL.ru, Mash и Baza. Информацию о смерти актера подтвердил РБК режиссер скетч-шоу «Виталий Наливкин» Андрей Клочков.

По данным Baza, он скончался в ночь на 6 октября. Перед смертью актер почти не мог ходить. Mash уточняет, что Неретин не так давно пережил инсульт, также ему провели операцию по замене тазобедренного сустава, кроме того, он страдал от алкоголизма.

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