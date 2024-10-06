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Снос «жемчужины Города грехов» превратят в пиротехническое шоу

В Лас-Вегасе снесут казино Tropicana, открытое в 1957 году
Отель-казино Tropicana в Лос-Анджелесе закрылся в апреле после 67 лет работы. Заведение связывали с мафией и часто упоминали в голливудских фильмах
Фото: David Becker / Getty Images
Фото: David Becker / Getty Images

Снос отеля-казино Tropicana в Лас-Вегасе, который стал одной из визитных карточек города, будет сопровождаться пиротехническим шоу, сообщает Fox San Diego.

Демонтаж запланирован на среду, 9 октября, о чем владелец объекта, Bally`s Corporation, объявила еще в апреле. Федеральное управдение гражданской авиации США разрешило провести в это время шоу с участием «пиродронов» — беспилотных летательных аппаратов, оснащенных фейерверками.

«На самом деле там будут 550 дронов со светодиодными огнями и 150 пиродронов», — заявил гендиректор и президент компании Fireworks by Grucci Фила Груччи.

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Фото:Global Look Press

Tropicana Las Vegas открылось в 1957 году, AP называет его «жемчужиной прошлого Города грехов». Это было самое дорогое и роскошное казино на центральной улице города Лас-Вегас-Стрип, на церемонии открытия присутствовали более 12,5 тыс. человек. Строительство трехэтажного здания с 300 номерами обошлось в $15 млн, впоследствии отель расширился: в 1979 году открылась Tiffany Tower с 600 номерами, в 1986 году — Island Tower с еще 800 комнатами

Заведение считалось связанным с мафией, а именно — с гангстером Фрэнком Костелло. Tropicana часто упоминалась в кино, например, в седьмом фильме о британском суперагенте Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда» (1971) и картине «Да здравствует Лас-Вегас!» с участием Элвиса Пресли (1964).

В апреле казино закрылось после 67 лет работы. На его месте будет построен бейсбольный стадион стоимостью $1,5 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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